ua ru
Пн, 03 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЦНС: на окупованій частині Херсонської області можлива епідемія

Новость на русском →
Понеділок 03 липня 2023 01:05
ЦНС: на окупованій частині Херсонської області можлива епідемія Фото: затоплення у Херсонській області через підрив ГЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

На тимчасово захоплених військами РФ територіях Херсонської області є ймовірність виникнення епідемії, оскільки на підтоплених внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС районах розташовані цвинтарі, скотомогильник та біотермічна яма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що йдеться про 12 кладовищ, один скотомогильник та біометричну (біотермічну) яму на окупованих районах регіону.

Такі дані циркулюють у внутрішніх документах окупаційної "адміністрації" підконтрольної військам РФ території Херсонської області, зазначається в публікації.

"Підтоплення таких об'єктів може призвести до епідемій на тимчасово окупованих територіях", - зазначають у ЦНС.

Підрив Каховської ГЕС та епідеміологічна ситуація

Російські військові підірвали Каховську ГЕС уночі 6 червня. Внаслідок цього теракту Херсонську область затопило десятками тисяч кубометрів води, десятки населених пунктів опинилися під водою.

При цьому на окупованій частині Херсонської області російські загарбники не лише не проводили евакуацію, а й забороняли місцевому населенню евакуюватись у безпечніші райони самостійно.

Так, тільки в тимчасово підконтрольних військам РФ Олешках відомо про понад 500 випадків загибелі людей.

Тим часом у МОЗ України зазначили, що росіяни активно поширюють фейки про нібито спалах холери в областях, які постраждали від підтоплення. Насправді ж медики наголошують, що на територіях Херсонської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської та Одеської областей не зареєстровано жодного підтвердженого випадку холери.

Додамо, що знищення Каховської ГЕС спричинило масштабну екологічну катастрофу. Дії окупантів призвели до масового моря риби та знищення рідкісних видів тварин. Нагадаємо, що раніше в Одесі всі пляжі визнали непридатними після підриву гідроелектростанції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Каховська ГЕС
NEWS
Росія вдруге за добу змінила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Який залп "Калібрів"
Росія вдруге за добу змінила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Який залп "Калібрів"
DAILY
"Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни