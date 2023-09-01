ЦНС: окупанти відмовляються виплачувати допомогу одиноким матерям без паспорта

У Центрі звертають увагу, що щомісяця сума виплати на дитину становить від російських окупантів - 10 000 рублів, що становить 3 тисячі гривень.

Проте, щоб продовжити отримувати такі виплати, тепер одинока матір чи батько мають пред'являти окупантам довідку цього статусу, яка "видана згідно із законодавством РФ".

"Для відповідної довідки необхідно мати червону макулатуру. Ба більше, якщо дитині від 14 років, то необхідно аби вона сама отримала паспорт ворога. Інакше українці не отримають виплати, що в регіоні, який росіяни "звільнили" від роботи, ставить сім'ю під загрозу", - йдеться у публікації.

У ЦНС нагадали, що на початку цього року російські загарбники заборонили обіг гривні на підконтрольних їм територіях України, та унеможливили переведення родичів звільнених територій.

Таким чином, додали в Центрі, інтервенти роблять українців залежними від їхньої волі на окупованих територіях, і надалі посилюють там гуманітарну кризу, аби взяти під тотальний контроль місцеве населення.

Окупанти посилили свою паспортизацію

Як зазначала нещодавно віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, росіяни активізували зусилля з паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях напередодні так званих "виборів".

Так, 10 вересня у РФ пройдуть вибори, включно з довиборами депутатів Держдуми, виборами голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. На окупованих територіях України вони вирішили провести аналогічні голосування, для цього туди вже завезли пропагандистів та політтехнологів.

В ГУР МО України закликали українців на окупованих територіях повідомляти про колаборантів та надавати свідчення фальсифікацій фальшивого голосування.