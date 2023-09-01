ЦНС: оккупанты отказываются выплачивать помощь одиноким матерям без паспорта РФ

В Центре обращают внимание, что ежемесячно сумма выплаты на ребенка от российских оккупантов - 10 000 рублей, что составляет 3 тысячи гривен.

Однако, чтобы продолжить получать такие выплаты, теперь одинокая мать или отец должны предъявлять оккупантам справку этого статуса, которая "выдана согласно законодательству РФ".

"Для соответствующей справки нужно иметь красную макулатуру. Более того, если ребенку от 14 лет, то необходимо, чтобы он сам получил паспорт врага. Иначе украинцы не получат выплаты, что в регионе, который россияне "освободили" от работы, ставит семью под угрозу", - говорится в публикации.

В ЦНС напомнили, что в начале этого года российские захватчики запретили обращение гривны на подконтрольных им территориях Украины, и сделали невозможными переводы родственников освобожденных территорий.

Таким образом, добавили в Центре, интервенты делают украинцев зависимыми от их воли на оккупированных территориях, и дальше усугубляют там гуманитарный кризис, чтобы взять под тотальный контроль местное население.

Оккупанты усилили свою паспортизацию

Как отмечала недавно вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, россияне активизировали усилия по паспортизации населения на временно оккупированных территориях в преддверии так называемых "выборов".

Так, 10 сентября в РФ пройдут выборы, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. На оккупированных территориях Украины они решили провести аналогичные голосования, для этого туда уже завезли пропагандистов и политтехнологов.

В ГУР МО Украины призвали украинцев на оккупированных территориях сообщать о коллаборантах и давать показания фальсификаций фальшивого голосования.