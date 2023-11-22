ЦНС: окупанти скаржаться на велику кількість бажаючих навчатися українською

На тимчасово підконтрольних військам територіях України, попри тиск з боку окупантів, багато учнів обирають для навчання державну - українську мову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

Представники окупаційних "адміністрацій" тимчасово дозволили ходити у школах на ТОТ на уроки української мови у разі наявності такої заяви від батьків.

Як з'ясувалося, кількість відповідних заяв щодо вивчення української більша, ніж очікували російські загарбники, зазначають у Центрі.

"Українці на тимчасово захоплених територіях навіть попри окупацію продовжують боротись за свою самоідентичність", - йдеться у публікації.

У результаті в підконтрольному інтервентам регіоні виник брак надрукованих росіянами підручників української мови. Уточнюється, що в цих книжках вигадані розповіді про "братські народи" та подані спроби виправдати окупацію.

"Проте кількість примірників завезли на ТОТ набагато менше, ніж охочих вчити рідну мову. Наразі окупаційна "адміністрація" поставила задача директорам підконтрольних шкіл провести бесіди з батьками, аби ті відмовились від вивчення їх дитиною рідної мови", - розповіли в ЦНС.

Знищення українських книг та завезення російських "підручників"

Зазначимо, що російські окупанти позиціонують українські книги як "екстремістську літературу". При цьому відносять до неї книги, надруковані в період з 1994-2021 років.

Разом з тим росіяни 2023 року завезли на тимчасово окуповані території України близько 2,5 млн російських книг.

Також повідомлялося, що на підконтрольних військам РФ територіях Донецької та Луганської областей інтервенти провели роботу щодо знищення української літератури у бібліотеках. Там за це відповідальні представники окупаційних "адміністрацій" та працівники "управлінь освіти".

Раніше повідомлялося, що російські загарбники завезли на окуповані території Херсонської області 34 тисячі своїх підручників.

Нагадаємо, нещодавно уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що на тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються "перевиховати" українських дітей через мілітаризацію освіти та поширення пропаганди у школах.