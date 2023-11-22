ЦНС: оккупанты жалуются на большое количество желающих учиться на украинском языке

На временно подконтрольных войскам РФ территориях Украины, несмотря на давление со стороны оккупантов, многие ученики выбирают для учебы государственный - украинский язык.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

Представители оккупационных "администраций" временно разрешили ходить в школах на ВОТ на уроки украинского языка в случаях наличия такого заявления от родителей.

Как выяснилось, количество соответствующих заявлений по изучению украинского языка больше, чем ожидали российские захватчики, отмечают в Центре.

"Украинцы на временно захваченных территориях даже, несмотря на оккупацию, продолжают бороться за свою самоидентичность", - говорится в публикации.

В итоге в подконтрольном интервентам регионе возникла нехватка напечатанных россиянами учебников украинского языка. Уточняется, что в этих книжках придуманы рассказы о "братских народах" и представлены попытки оправдать оккупацию.

"Однако количество экземпляров завезли на ВОТ гораздо меньше, чем желающих учить родной язык. Теперь оккупационная "администрация" поставила задачу директорам подконтрольных школ провести беседы с родителями, чтобы те отказались от изучения их ребенком родного языка", - рассказали в ЦНС.

Уничтожение украинских книг и завоз российских "учебников"

Отметим, что российские оккупанты позиционируют украинские книги, как "экстремистскую литературу". При этом относят к ней книги, опубликованные в период с 1994-2021 годов.

В то же время, россияне в 2023 году завезли на временно оккупированные территории Украины около 2.5 млн российских книг.

Также сообщалось, что на подконтрольных войскам РФ территориях Донецкой и Луганской областей интервенты провели работу по уничтожению украинской литературы в библиотеках. Там за это ответственны представители оккупационных "администраций" и работники "управлений образования".

Ранее сообщалось, что российские захватчики завезли на оккупированные территории Херсонской области 34 тысяч своих учебников.

Напомним, недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что на временно оккупированных территориях россияне пытаются "перевоспитать" украинских детей из-за милитаризации образования и распространения пропаганды в школах.