У ЦНАПах можна буде одночасно оформити закордонний та внутрішній паспорти

Зазначається, що відповідне рішення Кабмін ухвалив у вівторок, 31 грудня. Розпорядження передбачає зміни до переліку адміністративних послуг, які надаються органами виконавчої влади та ЦНАП.

Проектом розпорядження пропонується внесення змін у додаток щодо доповнення переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади та послуг, які надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, які є обов’язковими для надання через ЦНАП адміністративною послугою "Одночасне оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон".

У Кабміні вважають, що реалізація зазначеного акта надасть громадянам ширші можливості для вибору установи, в якій можна одночасно оформити внутрішній паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон.

Нагадаємо, що в Україні з 1 січня подорожчає оформлення паспортів. Як зазначили в Міграційній службі, через нову вартість бланків окремих біометричних документів з 1 січня 2025 року зросте ціна оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідки на тимчасове та постійне проживання в Україні.