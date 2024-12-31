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В ЦПАУ можно будет одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта

Иллюстративное фото: в ЦПАУ можно будет одновременно оформить паспорта (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинцы смогут воспользоваться еще одним действием в центрах предоставления административных услуг. Там можно будет одновременно оформить загранпаспорт и паспорт гражданина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Отмечается, что соответствующее решение Кабмин принял во вторник, 31 декабря. Распоряжение предусматривает изменения в перечень административных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти и ЦПАУ.

Проектом распоряжения предлагается внесение изменений в приложение по дополнению перечня административных услуг органов исполнительной власти и услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в порядке выполнения делегированных полномочий, которые являются обязательными для предоставления через ЦПАУ административной услугой "Одновременное оформление (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмен паспорта гражданина Украины и паспорта/паспортов гражданина Украины для выезда за границу".

В Кабмине считают, что реализация указанного акта предоставит гражданам более широкие возможности для выбора учреждения, в котором можно одновременно оформить внутренний паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу.

Напомним, что в Украине с 1 января подорожает оформление паспортов. Как отметили в Миграционной службе, из-за новой стоимости бланков отдельных биометрических документов с 1 января 2025 года вырастет цена оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также вида на временное и постоянное проживание в Украине.

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