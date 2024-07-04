Цькування працівників у колективі: який штраф може отримати роботодавець

Мобінг - це умисні дії в колективі щодо окремого працівника з метою психологічного та/або економічного тиску, приниження честі й гідності тощо. В Україні роботодавці можуть отримати за це штрафи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на статтю 173 Кодексу про адміністративні правопорушення.
Які існують види цькування
Існує декілька основних видів тиску, які можна визначити як мобінг:
економічний тиск - нерівна оплата за працю рівної цінності, безпідставне позбавлення частини виплат, премій чи бонусів
психологічний тиск - створення ворожої, образливої атмосфери, погрози, висміювання, наклепи, нерівномірний розподіл навантаження і задач між працівниками, що виконують однакову роботу, позбавлення працівника роботи без його звільнення, нерівність можливостей для кар'єрного росту, безпідставний недопуск працівника на робоче місце
створення напруженої, ворожої атмосфери - ізоляція працівника від трудового колективу, включаючи зміну робочого місця, незапрошення на зустрічі та наради, у яких працівник зазвичай має брати участь, перенесення робочого місця в непристосовані для цього виду роботи місця
Який штраф можна отримати
За булінг співробітника можна отримати таке покарання:
штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1 700 гривень) або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин і накладення штрафу на ФОП, які використовують найману працю
від 100 до 200 (від 1 700 до 3 400 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин на посадових осіб
Якщо порушення вчинила група осіб чи це вже повторне порушення, тоді покарання становитиме:
штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 700 до 3 400 гривень) або громадські роботи на строк від 30 до 50 годин і накладення штрафу на ФОП, які використовують найману працю
від 200 до 400 (від 3 400 до 6 800 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин на посадових осіб