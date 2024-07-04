Травля работников в коллективе: какой штраф может получить работодатель

Мобинг - это умышленные действия в коллективе в отношении отдельного работника с целью психологического и/или экономического давления, унижения чести и достоинства. В Украине работодатели могут получить за это штрафы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью 173 Кодекса об административных правонарушениях.
Какие существуют виды травли
Существует несколько основных видов давления, которые можно определить как мобинг:
экономическое давление - неравная оплата за труд равной ценности, безосновательное лишение части выплат, премий или бонусов
психологическое давление - создание враждебной, оскорбительной атмосферы, угрозы, высмеивание, клевета, неравномерное распределение нагрузки и задач между работниками, выполняющими одинаковую работу, лишение работника без его увольнения, неравенство возможностей для карьерного роста, безосновательный недопуск работника на рабочее место
создание напряженной, враждебной атмосферы - изоляция работника от трудового коллектива, включая смену рабочего места, неприглашение на встречи и совещания, в которых работник обычно должен участвовать, перенос рабочего места в неприспособленные для этого вида работы места
Какой штраф можно получить
За буллинг сотрудника можно получить следующее наказание:
штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1 700 гривен) или общественные работы на срок от 20 до 30 часов и наложение штрафа на ФЛП, использующих наемный труд
от 100 до 200 (от 1 700 до 3 400 гривен) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 30 до 40 часов на должностных лиц
Если нарушение совершила группа лиц или это уже повторное нарушение, тогда наказание составит:
штраф от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1 700 до 3 400 гривен) или общественные работы на срок от 30 до 50 часов и наложение штрафа на ФЛП, использующих наемный труд
от 200 до 400 (от 3 400 до 6 800 гривен) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов на должностных лиц