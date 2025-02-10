ТСК з енергетики ініціювала аудит "Нафтогазу" через дефіцит газу

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з ціноутворення в енергетиці звернеться до Державної аудиторської служби України з проханням провести перевірку компанії "Нафтогаз" через недостатні запаси газу в сховищах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по ціноутворенню в енергетиці, народного депутата Олексія Кучеренка.

"Одним з результатів роботи ТСК буде офіційне звернення до вас з проханням проведення аудиту за останній період і ми будемо звертати вашу увагу на більш детальне вивчення моментів, про які сьогодні ми говорили", - сказав він представникам Держаудит служби в ході засідання ТСК.

Під час цього засідання робоча група обговорювала питання запасів газу в сховищах.

Зокрема, Кучеренко наголосив, що колишній очільник «Нафтогазу» заявляв, що Україні вистачить власного газу для проходження опалювального сезону. Однак зараз Україна вимушена імпортувати газ.

Раніше економіст Олексій Кущ заявив, що маніпуляції "Нафтогазу" із продажем газу комерційним компаніям влітку і відсутність стратегічного планування призвели до серйозного дефіциту ресурсу взимку і проблем для всієї країни.