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ВСК по энергетике инициировала аудит "Нафтогаза" из-за дефицита газа

Понедельник 10 февраля 2025 09:11
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ВСК по энергетике инициировала аудит "Нафтогаза" из-за дефицита газа Фото: ВСК по энергетике инициировала аудит "Нафтогаза" из-за дефицита газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Временная следственная комиссия Верховной Рады по ценообразованию в энергетике обратится к Государственной аудиторской службе Украины с просьбой провести проверку компании "Нафтогаз" из-за недостаточных запасов газа в хранилищах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу временной следственной комиссии Верховной Рады по ценообразованию в энергетике, народного депутата Алексея Кучеренко.

"Одним из результатов работы ВСК будет официальное обращение к вам с просьбой проведения аудита за последний период и мы будем обращать ваше внимание на более детальное изучение моментов, о которых сегодня мы говорили", - сказал он представителям Госаудит службы в ходе заседания ВСК.

Во время этого заседания рабочая группа обсуждала вопрос запасов газа в хранилищах.

В частности, Кучеренко отметил, что бывший глава "Нафтогаза" заявлял, что Украине хватит собственного газа для прохождения отопительного сезона. Однако сейчас Украина вынуждена импортировать газ.

Ранее экономист Алексей Кущ заявил, что манипуляции "Нафтогаза" с продажей газа коммерческим компаниям летом и отсутствие стратегического планирования привели к серьезному дефициту ресурса зимой и проблемам для всей страны.

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