Окупанти вибивають зізнання у тероризмі та нацизмі серед жителів Мелітополя, - мер

"В Мелітополі викрадених містян і жителів району тримають в гаражах та приміщеннях численних комендатур і поліції", - йдеться у заяві.

Федоров пояснив, що з цивільних громадян тортурами та погрозами вибивають зізнання у тероризмі та нацизмі на догоду пропагандистам Кремля.

"Таке ж місце утримання полонених, за даними Генштабу, виявлено в Пологах.

Тут окупанти тримали військовослужбовців Сил оборони та цивільних громадян, яких звинувачували у співпраці з силовими структурами України", - заявив Федоров.

Мелітопольський міський голова пояснив, що катувати, вбивати та красти головні задачі так званої "спецоперації" РФ.