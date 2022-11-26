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Окупанти вибивають зізнання у тероризмі та нацизмі серед жителів Мелітополя, - мер

Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Мелітополі (Запорізька область) росіяни масово викрадають цивільних та вибивають зізнання у тероризмі та нацизмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"В Мелітополі викрадених містян і жителів району тримають в гаражах та приміщеннях численних комендатур і поліції", - йдеться у заяві.

Федоров пояснив, що з цивільних громадян тортурами та погрозами вибивають зізнання у тероризмі та нацизмі на догоду пропагандистам Кремля.

"Таке ж місце утримання полонених, за даними Генштабу, виявлено в Пологах.
Тут окупанти тримали військовослужбовців Сил оборони та цивільних громадян, яких звинувачували у співпраці з силовими структурами України", - заявив Федоров.

Мелітопольський міський голова пояснив, що катувати, вбивати та красти головні задачі так званої "спецоперації" РФ.

Нагадаємо, що в окупованих Пологах виявили локацію, де росіяни тримають полонених військових.

Росіяни продовжують масово брати в полон цивільних з Мелітополя. Окупанти чинять справжні звірства по відношенню до полонених.

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