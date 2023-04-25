Цінові обмеження заважають залученню інвестицій в ринок електроенергії України, - експерт
Штучні цінові обмеження спотворюють ринок електричної енергії в Україні, через що діє така модель енергоринку, за якої інвестори не прийдуть в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка в ефірі Freedom.
За його словами, Україна може протягом наступних 10-15 років вийти на показники забезпечення своєї економіки енергетичними ресурсами за рахунок поновлюваних джерел на рівні 50%. Але для цього, на його думку, необхідно створити інвестиційно привабливе поле, адже у військовий період ніхто інвестувати серйозних коштів не буде.
"Необхідно реформувати ринок електричної енергії, бо сьогодні діє така модель ринку, за якої інвестори не прийдуть в Україну", - розповів Омельченко, висловивши переконання, що Україна зможе впоратися із цією ситуацією.
Для цього найголовніше, на його думку, зробити модель ринку електроенергії ринковою.
"Потрібно зняти прайс-кепи, які, по суті, повністю спотворюють ринок електричної енергії в Україні", - наголосив експерт.
Також потрібно подумати, як трансформувати систему постачальників із спеціальними обов'язками (так звані "ПСО").
"Цю функцію в системі виконують компанії "Укргідроенерго" та "Енергоатом" для того, щоб зменшити ціни для населення. Ця система сьогодні абсолютно неефективна. Вона щорічно вимагає близько 150 мільярдів гривень. При цьому компанії просто не в змозі одночасно компенсувати різницю в цінах для населення та займатися поточною діяльністю, ремонтами, інвестиційними проектами", - додав Омельченко.
На його думку, якщо ці завдання будуть вирішені, то Україна має величезний потенціал в експорті природного газу та електроенергії і, що найважливіше, у надійному забезпеченні своїх споживачів енергетичними ресурсами за доступними цінами.
Нагадаємо, раніше гендиректор "Центренерго" Володимир Єгоров заявляв, що для проходження наступної зими необхідно послабити цінові обмеження на ринку електроенергії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.