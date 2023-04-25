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Цінові обмеження заважають залученню інвестицій в ринок електроенергії України, - експерт

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Вівторок 25 квітня 2023 16:57
Цінові обмеження заважають залученню інвестицій в ринок електроенергії України, - експерт Фото: цінові обмеження заважають залученню інвестицій в ринок електроенергії України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Штучні цінові обмеження спотворюють ринок електричної енергії в Україні, через що діє така модель енергоринку, за якої інвестори не прийдуть в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка в ефірі Freedom.

За його словами, Україна може протягом наступних 10-15 років вийти на показники забезпечення своєї економіки енергетичними ресурсами за рахунок поновлюваних джерел на рівні 50%. Але для цього, на його думку, необхідно створити інвестиційно привабливе поле, адже у військовий період ніхто інвестувати серйозних коштів не буде.

"Необхідно реформувати ринок електричної енергії, бо сьогодні діє така модель ринку, за якої інвестори не прийдуть в Україну", - розповів Омельченко, висловивши переконання, що Україна зможе впоратися із цією ситуацією.

Для цього найголовніше, на його думку, зробити модель ринку електроенергії ринковою.

"Потрібно зняти прайс-кепи, які, по суті, повністю спотворюють ринок електричної енергії в Україні", - наголосив експерт.

Також потрібно подумати, як трансформувати систему постачальників із спеціальними обов'язками (так звані "ПСО").

"Цю функцію в системі виконують компанії "Укргідроенерго" та "Енергоатом" для того, щоб зменшити ціни для населення. Ця система сьогодні абсолютно неефективна. Вона щорічно вимагає близько 150 мільярдів гривень. При цьому компанії просто не в змозі одночасно компенсувати різницю в цінах для населення та займатися поточною діяльністю, ремонтами, інвестиційними проектами", - додав Омельченко.

На його думку, якщо ці завдання будуть вирішені, то Україна має величезний потенціал в експорті природного газу та електроенергії і, що найважливіше, у надійному забезпеченні своїх споживачів енергетичними ресурсами за доступними цінами.

Нагадаємо, раніше гендиректор "Центренерго" Володимир Єгоров заявляв, що для проходження наступної зими необхідно послабити цінові обмеження на ринку електроенергії.

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Електроенергія инвестиции в Украину
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