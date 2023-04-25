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Ценовые ограничения мешают привлечению инвестиций в рынок электроэнергии Украины, - эксперт

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Вторник 25 апреля 2023 16:57
Ценовые ограничения мешают привлечению инвестиций в рынок электроэнергии Украины, - эксперт Фото: ценовые ограничения мешают привлечению инвестиций в рынок электроэнергии Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Искусственные ценовые ограничения уродуют рынок электрической энергии в Украине, из-за чего действует такая модель энергорынка, за которой инвесторы не придут в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко в эфире Freedom.

По его словам, Украина может в течение следующих 10-15 лет выйти на показатели обеспечения своей экономики энергетическими ресурсами за счет возобновляемых источников на уровне 50%. Но для этого, по его мнению, необходимо создать инвестиционно-привлекательное поле, ведь в военный период никто инвестировать серьезных средств не будет.

"Необходимо реформировать рынок электрической энергии, потому что сегодня действует такая модель рынка, при которой инвесторы не придут в Украину", - рассказал Омельченко, выразив убеждение, что Украина сможет справиться с этой ситуацией.

Для этого самое главное, по его мнению, сделать модель рынка электроэнергии рыночной.

"Нужно снять прайс-кепы, которые по сути полностью искажают рынок электрической энергии в Украине", - подчеркнул эксперт.

Также следует подумать, как трансформировать систему поставщиков со специальными обязанностями (так называемые "ПСО").

"Эту функцию в системе выполняют компании "Укргидроэнерго" и "Энергоатом" для того, чтобы снизить цены для населения. Эта система сегодня абсолютно неэффективна. Она ежегодно требует около 150 миллиардов гривен. При этом компании просто не в состоянии одновременно компенсировать разницу в ценах для населения и заниматься текущей деятельностью, ремонтами, инвестиционными проектами", - добавил Омельченко.

По его мнению, если эти задачи будут решены, то у Украины огромный потенциал в экспорте природного газа и электроэнергии и, что самое важное, в надежном обеспечении своих потребителей энергетическими ресурсами по доступным ценам.

Напомним, ранее гендиректор "Центрэнерго" Владимир Егоров заявлял, что для прохождения следующей зимы необходимо ослабить ценовые ограничения на рынке электроэнергии.

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Электроэнергия инвестиции в Украину
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