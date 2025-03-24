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Цінові обмеження впливають на окупність вітроенергетики, - експерт

Понеділок 24 березня 2025 18:42
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Цінові обмеження впливають на окупність вітроенергетики, - експерт Фото: цінові обмеження впливають на окупність вітроенергетики (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Існуючі цінові обмеження на ринку електроенергії безпосередньо впливають на окупність проєктів відновлюваної енергетики.

Про це заявила СЕО Elementum Energy Ольга Рибачук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delo.ua.

За її словами, незважаючи на проведену лібералізацію ринку, регулювання цін залишається значним, що може уповільнювати розвиток галузі.

"Окупність проєктів дуже залежить від декількох факторів, один з них це ціна на електроенергію. В Україні вона дуже регульована попри всю ринкову лібералізацію, які відбулася за останні три роки, бо існують прайс-кепи", – зазначила Рибачук.

Рибачук зазначила, що без урахування цього фактору та доступності потужностей складно прогнозувати точний термін окупності інвестицій.

"Так що це складне питання. Проте умовно в цінах найближчих європейських країн окупність проєктів до 10 років", – підсумувала вона.

Нагадаємо, генеральний директор АТ "Енергетична компанія України" Віталій Бутенко раніше заявив, що чинні цінові обмеження на ринку електроенергії заважають його нормальному функціонуванню. Нацкомісія з енергетики почала процедуру перегляду граничних цін на енергоринку 4 грудня минулого року, але остаточного рішення поки не ухвалили.

Також повідомлялось, що інвестори у відновлювальні джерела енергії припинили рахувати терміни окупності проектів "зеленої" енергетики через борги.

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