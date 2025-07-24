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Цінові обмеження ведуть до проблем в енергосистемі у пікові години, - експерт

Четвер 24 липня 2025 21:39
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Цінові обмеження ведуть до проблем в енергосистемі у пікові години, - експерт Фото: цінові обмеження ведуть до проблем в енергосистемі у пікові години (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Через цінові обмеження на ринку електроенергії Україна вже зараз ризикує залишитися без можливості імпортувати електроенергію у вечірні години, коли навантаження на систему є найбільшим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram політичного експерта Кирила Сазонова.

"У нас практично зупинився імпорт електроенергії у вечірні піки. Все це загрожує серйозними проблемами - аж до відключень з 19:00 до 22:00", - попереджає експерт.

Причина ситуації - у чинній моделі ціноутворення, яка обмежує можливість купувати електроенергію за ринковими цінами. Прайс-кепи, що діють на ринку протягом усього дня, унеможливлюють імпорт і змушують систему працювати на межі.

"Причина - ціна в Україні не покриває вартість імпорту. Увечері, як і весь день, діє адміністративне обмеження ціни - так званий прайс-кеп", - зазначає експерт.

На його думку, подальше зволікання з рішеннями з боку Регулятора поставить енергетичну систему перед загрозою вже найближчим часом.

"Якщо його не послабити, а краще - взагалі скасувати, проблем не уникнути", - наголошує він.

Ситуація залишається малопомітною для кінцевого споживача, адже поки світло є, тариф не зростає, а система начебто працює. Проте, за словами Сазонова, ця стабільність - ілюзорна.

"Для споживача це зовні непомітно, але система працює на останньому подиху і без імпорту обійтися не може. Багато зруйновано і далеко не все ще відновлено", - підкреслює експерт.

Також він розвінчує поширену в публічному просторі тезу про те, що скасування прайс-кепів нібито призведе до зростання тарифів:

За його словами, мовчання або нерішучість у питанні перегляду цінових обмежень - шлях до глибшої кризи.

"Але якщо рішення про скасування чи хоча б пом’якшення цінових обмежень не буде ухвалене, в серпні на нас чекають серйозні проблеми", - каже Сазонов.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація заявила: встановлення граничних цін на електроенергію на рівні з європейськими - критично важливо для інтеграції українського енергоринку до ЄС.

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