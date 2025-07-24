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Ценовые ограничения ведут к проблемам в энергосистеме в пиковые часы, - эксперт

Четверг 24 июля 2025 21:39
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Ценовые ограничения ведут к проблемам в энергосистеме в пиковые часы, - эксперт Фото: ценовые ограничения ведут к проблемам в энергосистеме в пиковые часы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Из-за ценовых ограничений на рынке электроэнергии Украина уже сейчас рискует остаться без возможности импортировать электроэнергию в вечерние часы, когда нагрузка на систему является наибольшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram политического эксперта Кирилла Сазонова.

"У нас практически остановился импорт электроэнергии в вечерние пики. Все это грозит серьезными проблемами - вплоть до отключений с 19:00 до 22:00", - предупреждает эксперт.

Причина ситуации - в действующей модели ценообразования, которая ограничивает возможность покупать электроэнергию по рыночным ценам. Прайс-кэпы, действующие на рынке в течение всего дня, делают невозможным импорт и заставляют систему работать на пределе.

"Причина - цена в Украине не покрывает стоимость импорта. Вечером, как и весь день, действует административное ограничение цены - так называемый прайс-кэп", - отмечает эксперт.

По его мнению, дальнейшее промедление с решениями со стороны Регулятора поставит энергетическую систему перед угрозой уже в ближайшее время.

"Если его не ослабить, а лучше - вообще отменить, проблем не избежать", - подчеркивает он.

Ситуация остается малозаметной для конечного потребителя, ведь пока свет есть, тариф не растет, а система вроде бы работает. Однако, по словам Сазонова, эта стабильность - иллюзорная.

"Для потребителя это внешне незаметно, но система работает на последнем издыхании и без импорта обойтись не может. Многое разрушено и далеко не все еще восстановлено", - подчеркивает эксперт.

Также он развенчивает распространенный в публичном пространстве тезис о том, что отмена прайс-кэпов якобы приведет к росту тарифов:

По его словам, молчание или нерешительность в вопросе пересмотра ценовых ограничений - путь к более глубокому кризису.

"Но если решение об отмене или хотя бы смягчении ценовых ограничений не будет принято, в августе нас ждут серьезные проблемы", - говорит Сазонов.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация заявила: установление предельных цен на электроэнергию на уровне с европейскими - критически важно для интеграции украинского энергорынка в ЕС.

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