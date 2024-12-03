ua en ru
Вт, 03 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Цінові обмеження стримують імпорт електроенергії з ЄС, - Харченко

Вівторок 03 грудня 2024 16:30
UA EN RU
Цінові обмеження стримують імпорт електроенергії з ЄС, - Харченко Фото: цінові обмеження стримують імпорт електроенергії з ЄС (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Україна стикається з перешкодами для імпорту електроенергії з Європи. Існують три основні проблеми, які ускладнюють імпорт електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка.

"Бізнес має змогу замовляти електроенергію за кордоном. Фізично має доступ. Але має жорстке обмеження нашого національного регулятора щодо тієї ціни, яку можна заплатити за електрику", - зазначив Харченко.

Перша - це обмеження з боку національного регулятора – НКРЕКП. Друга проблема - висока вартість електроенергії в Європі. Експерт підкреслив, що ця ситуація ускладнює закупівлю для України.

Третьою перешкодою Харченко назвав особливості організації українського ринку електроенергії.

"Абсолютно збочене влаштування українського... це не ринок, але, щось на кшталт ринку електроенергії. Зроблене так, що населення дійсно не має жодної змоги скористатися ринком електроенергії", - пояснив директор Центру досліджень енергетики.

Харченко також зазначив, що населення сплачує не ринкову ціну, а тариф, який забезпечується через соціальні обов'язки Енергоатому і Укргідроенерго. Це призводить до нестачі коштів у галузі.

Раніше народний депутат та перший заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко заявив, що Україна недостатньо використовує можливості імпорту електроенергії, що призводить до жорсткіших графіків відключень. Депутат пояснює це неефективними рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Електроенергія
NEWS
Маючи гіркий досвід Будапештського меморандуму, Україна не прийме альтернативи членства в НАТО, - МЗС
Маючи гіркий досвід Будапештського меморандуму, Україна не прийме альтернативи членства в НАТО, - МЗС
DAILY
Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх: Курська операція досягла своєї мети
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх: Курська операція досягла своєї мети