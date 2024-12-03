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Ценовые ограничения сдерживают импорт электроэнергии из ЕС, - Харченко

Вторник 03 декабря 2024 16:30
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Ценовые ограничения сдерживают импорт электроэнергии из ЕС, - Харченко Фото: ценовые ограничения сдерживают импорт электроэнергии из ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Украина сталкивается с препятствиями для импорта электроэнергии из Европы. Есть три основных проблемы, которые затрудняют импорт электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора Центра исследований энергетики Александра Харченко.

"Бизнес может заказывать электроэнергию за рубежом. Физически имеет доступ. Но имеет жесткое ограничение нашего национального регулятора относительно той цены, которую можно заплатить за электричество", - отметил Харченко.

Первая – это ограничение со стороны национального регулятора – НКРЭКУ. Вторая проблема – высокая стоимость электроэнергии в Европе. Эксперт подчеркнул, что эта ситуация усложняет закупку для Украины.

Третьим препятствием Харченко назвал особенности организации украинского рынка электроэнергии.

"Абсолютно извращенное устройство украинского... это не рынок, но что-то вроде рынка электроэнергии. Сделано так, что население действительно не имеет возможности воспользоваться рынком электроэнергии", - пояснил директор Центра исследований энергетики.

Харченко также отметил, что население платит не рыночную цену, а тариф, который обеспечивается из-за социальных обязанностей Энергоатома и Укргидроэнерго. Это приводит к нехватке средств в отрасли.

Ранее народный депутат и первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что Украина недостаточно использует возможности импорта электроэнергии, что приводит к более жестким графикам отключений. Депутат объясняет это неэффективными решениями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

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