Цінові обмеження на енергоринку мають не перешкоджати вільному імпорту електроенергії, - Кудрицький

За його словами, взимку в енергосистемі може виникати дефіцит електроенергії, який можна покривати декількома способами.

По-перше, можна включати додаткові блоки електростанцій, а по-друге - імпортувати електроенергію з Європи.

"Все ж таки, імпорт взимку буде необхідний. Тому я постійно кажу, що нам потрібно створити всі регуляторні умови, щоб імпорт електрики з ЄС був безперешкодним", - наголосив Кудрицький.

Він також додав, що зараз імпорт не відбувається в достатніх обсягах, бо ціна за кордоном вище, ніж в Україні. Очільник "Укренерго" зазначає, що ціна в Україні нижче ніж в Європі через адміністративні обмеження вартості електроенергії.

На його думку, ці ліміти треба зняти, що йому особисто подобається більше, бо це правильний спосіб врегулювання ситуації на ринку, або ж шукати інші варіанти.

"Принаймні виставити їх на рівні, який не буде заважати купувати електрику на європейському ринку, та який буде працювати як "захист від дурня". Тобто, обмежити ціну таким чином, щоб вона не виростала в п'ять разів. Але при цьому, щоб в цінові обмеження без перешкод "проходив" європейський імпорт", - підкреслив Кудрицький.

Нагадаємо, раніше державне підприємство "Оператор ринку" заявляло, що для повної синхронізації з енергоринком Євросоюзу прайс-кепи в Україні треба встановити на європейському рівні.