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Ценовые ограничения на энергорынке не должны препятствовать свободному импорту электроэнергии, - Кудрицкий

Фото: Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В Украине необходимо пересмотреть размер ценовых ограничений на рынке электроэнергии, чтобы они не мешали импорту электроэнергии из Европы для покрытия дефицита в системе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

По его словам, зимой у энергосистемы может возникать дефицит электроэнергии, который можно покрывать несколькими способами.

Во-первых, можно включать дополнительные блоки электростанций, а во-вторых – импортировать электроэнергию из Европы.

"Все же импорт зимой будет необходим. Поэтому я постоянно говорю, что нам нужно создать все регуляторные условия, чтобы импорт электричества из ЕС был беспрепятственным", - подчеркнул Кудрицкий.

Он также добавил, что сейчас импорт не происходит в достаточных объемах, потому что цена за границей выше, чем в Украине. Глава "Укрэнерго" отмечает, что цена в Украине ниже чем в Европе из-за административных ограничений стоимости электроэнергии.

По его мнению, эти лимиты надо снять, что ему лично нравится больше, потому что это правильный способ урегулирования ситуации на рынке, или же искать другие варианты.

"По крайней мере, выставить их на уровне, который не будет мешать покупать электричество на европейском рынке, и который будет работать как "защита от дурака". То есть, ограничить цену таким образом, чтобы она не вырастала в пять раз. Но при этом, чтобы в ценовые ограничения беспрепятственно "проходил" европейский импорт", - подчеркнул Кудрицкий.

Напомним, ранее государственное предприятие "Оператор рынка" заявляло, что для полной синхронизации с энергорынком Евросоюза прайс-кепы в Украине необходимо установить на европейском уровне.

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УкрэнергоЭлектроэнергия