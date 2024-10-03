Цінові обмеження в енергетиці заважають вирішенню проблеми дефіциту потужностей, - експерт

Він розповів, що на українському ринку електроенергії існують проблеми, що полягають в деяких обмеженнях на ньому.

“(Модель ринку – ред.) передбачає постійні адміністративні й директивні цінові обмеження», - пояснив Омельченко.



Експерт наголосив, що у результаті замість інвестицій генеруються багатомільярдні борги, що вкрай ускладнює розвиток нової децентралізованої генерації, яка є ключовою для вирішення питання подолання дефіциту потужностей.



Також Омельченко підкреслив, що сценарій проходження наступного осінньо-зимового періоду без застосування графіків погодинних відключень видається нереалістичним.



Нещодавно народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що перегляд цінових обмежень на ринку електроенергії дозволить Україні імпортувати електроенергію в години дефіциту.