UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Цінові обмеження в енергетиці заважають вирішенню проблеми дефіциту потужностей, - експерт

Фото: цінові обмеження в енергетиці заважають вирішенню проблеми дефіциту потужностей (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.) вкрай ускладнюють розвиток нової децентралізованої генерації, яка є ключовою для вирішення питання подолання дефіциту потужностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

Він розповів, що на українському ринку електроенергії існують проблеми, що полягають в деяких обмеженнях на ньому.

“(Модель ринку – ред.) передбачає постійні адміністративні й директивні цінові обмеження», - пояснив Омельченко. 
 
Експерт наголосив, що у результаті замість інвестицій генеруються багатомільярдні борги, що вкрай ускладнює розвиток нової децентралізованої генерації, яка є ключовою для вирішення питання подолання дефіциту потужностей. 
  
Також Омельченко підкреслив, що сценарій проходження наступного осінньо-зимового періоду без застосування графіків погодинних відключень видається нереалістичним.  
  
Нещодавно народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що перегляд цінових обмежень на ринку електроенергії дозволить Україні імпортувати електроенергію в години дефіциту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія