Ценовые ограничения в энергетике мешают решению проблемы дефицита мощностей, - эксперт

Он рассказал, что на украинском рынке электроэнергии существуют проблемы, которые состоят в некоторых ограничениях на нем.

"(Модель рынка – ред.) предусматривает постоянные административные и директивные ценовые ограничения", - пояснил Омельченко.



Эксперт подчеркнул, что в результате вместо инвестиций генерируются многомиллиардные долги, что крайне усложняет развитие нового децентрализованного поколения, которое является ключевым для решения вопроса преодоления дефицита мощностей.



Также Омельченко подчеркнул, что сценарий прохождения следующего осенне-зимнего периода без применения графиков почасовых отключений кажется нереалистичным.



Недавно народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что пересмотр ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит Украине импортировать электроэнергию в часы дефицита.