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Цінові обмеження в енергетиці заважають вирішенню проблеми дефіциту потужностей, - експерт

Четвер 03 жовтня 2024 16:10
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Цінові обмеження в енергетиці заважають вирішенню проблеми дефіциту потужностей, - експерт Фото: цінові обмеження в енергетиці заважають вирішенню проблеми дефіциту потужностей (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.) вкрай ускладнюють розвиток нової децентралізованої генерації, яка є ключовою для вирішення питання подолання дефіциту потужностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

Він розповів, що на українському ринку електроенергії існують проблеми, що полягають в деяких обмеженнях на ньому.

“(Модель ринку – ред.) передбачає постійні адміністративні й директивні цінові обмеження», - пояснив Омельченко.

Експерт наголосив, що у результаті замість інвестицій генеруються багатомільярдні борги, що вкрай ускладнює розвиток нової децентралізованої генерації, яка є ключовою для вирішення питання подолання дефіциту потужностей.

Також Омельченко підкреслив, що сценарій проходження наступного осінньо-зимового періоду без застосування графіків погодинних відключень видається нереалістичним.

Нещодавно народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що перегляд цінових обмежень на ринку електроенергії дозволить Україні імпортувати електроенергію в години дефіциту.

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