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Ценовые ограничения в энергетике мешают решению проблемы дефицита мощностей, - эксперт

Четверг 03 октября 2024 16:10
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Ценовые ограничения в энергетике мешают решению проблемы дефицита мощностей, - эксперт Фото: ценовые ограничения в энергетике мешают решению проблемы дефицита мощностей (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кепы – ред.) крайне усложняют развитие нового децентрализованного поколения, которое является ключевым для решения вопроса преодоления дефицита мощностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

Он рассказал, что на украинском рынке электроэнергии существуют проблемы, которые состоят в некоторых ограничениях на нем.

"(Модель рынка – ред.) предусматривает постоянные административные и директивные ценовые ограничения", - пояснил Омельченко.

Эксперт подчеркнул, что в результате вместо инвестиций генерируются многомиллиардные долги, что крайне усложняет развитие нового децентрализованного поколения, которое является ключевым для решения вопроса преодоления дефицита мощностей.

Также Омельченко подчеркнул, что сценарий прохождения следующего осенне-зимнего периода без применения графиков почасовых отключений кажется нереалистичным.

Недавно народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что пересмотр ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит Украине импортировать электроэнергию в часы дефицита.

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