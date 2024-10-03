Ценовые ограничения в энергетике мешают решению проблемы дефицита мощностей, - эксперт
Ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кепы – ред.) крайне усложняют развитие нового децентрализованного поколения, которое является ключевым для решения вопроса преодоления дефицита мощностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.
Он рассказал, что на украинском рынке электроэнергии существуют проблемы, которые состоят в некоторых ограничениях на нем.
"(Модель рынка – ред.) предусматривает постоянные административные и директивные ценовые ограничения", - пояснил Омельченко.
Эксперт подчеркнул, что в результате вместо инвестиций генерируются многомиллиардные долги, что крайне усложняет развитие нового децентрализованного поколения, которое является ключевым для решения вопроса преодоления дефицита мощностей.
Также Омельченко подчеркнул, что сценарий прохождения следующего осенне-зимнего периода без применения графиков почасовых отключений кажется нереалистичным.
Недавно народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что пересмотр ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит Украине импортировать электроэнергию в часы дефицита.
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