Єврокомісія запропонувала знизити стелю цін на російську нафту, - WSJ

Європейська комісія звернулася до 27 держав-членів ЄС із пропозицією затвердити стелю цін на російську нафту у розмірі 60 доларів за барель. Раніше обговорювалася стеля в діапазоні 65-70 доларів.

За даними джерела видання, високопосадовці країн-членів блоку розпочали обговорення пропозиції у четвер вдень.

Усі 27 держав-членів повинні схвалити рівень граничної ціни або може бути узгоджений інший рівень. "Але члени значною мірою об'єдналися навколо стелі в 60 доларів за барель настільки, що комісія вважає, що може укласти угоду на цьому рівні", - зазначає видання.

Обмеження цін є частиною спроби Заходу скоротити нафтові доходи Кремля, зберігаючи при цьому стабільні світові постачання нафти та уникаючи зростання цін на енергоносії. З його допомогою "Велика сімка" та Австралія мають намір заборонити надання морських послуг для постачання російської нафти, якщо сира нафта не продається за ціною або нижчою від неї.

G7 все ще має затвердити ціну, щоб вона набула чинності, і група може не одразу погодитись з рішенням ЄС. Відповідно до цієї системи, компанії, які постачають російську нафту, як і раніше, зможуть отримати доступ до страхових і брокерських послуг ЄС, якщо вони продають нафту за ціною або нижчою від граничної ціни.

Обмеження має набути чинності 5 грудня, коли набуде чинності окреме ембарго ЄС на імпорт сирої нафти російськими судами. Офіційні особи США були стурбовані тим, що ембарго у поєднанні з загрозою припинення страхування ЄС та інших послуг для суден, що перевозять російську нафту, можуть призвести до зростання цін на нафту, що принесе нові доходи військовій машині Кремля. Обмеження цін було створено як спосіб дозволити російській нафті наситити світові ринки, не даючи Москві повної вигоди від її продажів.

Обмеження призведе до того, що ціни на російську нафту будуть значно нижчими за міжнародний зразок Brent, який у четвер торгується на рівні трохи менше 88 доларів за барель. Російська нафта торгується зі значним дисконтом до неї, але оскільки багато покупців взагалі уникають її, прозорість цін стає складнішою.

У деяких випадках російська нафта вже торгується нижче за 60 доларів за барель. За даними Argus Media, яка оцінює ціни на товарних ринках, російська нафта марки Urals коштувала 48 доларів за барель при експорті з балтійського порту Приморськ у середу.