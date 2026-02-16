Як нагадує видання, раніше Орбан стверджував, що поразка його партії на майбутніх виборах нібито призведе до того, що Брюссель "відправлятиме угорців воювати за Україну".

Зі свого боку його головний суперник на виборах Петер Мадяр обіцяв, що якщо він здобуде перемогу на виборах, "з ізоляцією Угорщини від Заходу буде покінчено".

Російська розвідка вже підіграє передвиборчій кампанії Орбана - СЗР РФ минулого року звинуватила Брюссель у спробах встановити Мадяра новим прем'єром Угорщини для "зміни режиму". Чинного прем'єра на виборах підтримав і російський диктатор Володимир Путін.

"Я думаю, ймовірність більш серйозного і більш зловісного російського втручання в угорські вибори безумовно зросте", - розповів журналістам аналітик і керівник аналітичного центру Political Capital у Будапешті Петер Креко.

На його думку, Угорщина важлива для російської зовнішньої політики, а Орбан для Путіна "навіть важливіший, ніж для президента США Дональда Трампа".

Водночас неназваний колишній угорський дипломат у коментарі The Times сказав виданню, що близькість Орбана до Москви, яка спостерігається зараз, викликала б великі протести 10 або 15 років тому.

"Але люди звикли до цього, і це більше не викликає шоку або гніву", - вважає він.