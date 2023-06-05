Ціни зростають. Скільки зараз коштує орендувати житло у Києві

Переїзд до великих міст. Що відбувається на ринку житла

Попит на оренду житла в Києві та інших великих містах України продовжує зростати. На думку рієлтора, це пояснюється кількома факторами.

"Це в першу чергу популярність місць роботи та освіти у великих містах приваблює студентів, молоді професіонали та сім'ї, які шукають кращих можливостей роботи та розвитку. Багато людей, зокрема молоді, стикаються з фінансовими обмеженнями. Це ускладнює їм можливість придбання власного житла. І це стимулює зростання попиту на орендоване житло, бо воно є більш доступним та менш обтяжливим з фінансової точки зору", – каже Олександр Бойко.



Він прогнозує, що частина жителів великих міст, які вимушено виїхали за кордон через війну, повертатимуться ближче до осені. І тоді вже наприкінці цього літа ми побачимо ще активніше підвищення попиту в оренді.

"Ще міграція людей з інших областей України може створювати додатковий попит на орендне житло, оскільки ці люди шукають тимчасове або постійне проживання, та їдуть вони частіше до столиці або до великих міст України", – додає співрозмовник.

Фото: Попит на оренду житла в Києві зростає (Віталій Носач/РБК-Україна)

Від 6 тисяч. Скільки коштують квартири в оренду в Києві

За останні півроку змінилися ціни на оренду квартир і в новобудовах, і на вторинці.

"Але варто зазначити, що ринок нерухомості є динамічним і підлягає впливу різних факторів, тому ці зміни можуть бути незначними або варіюватися в залежності від конкретного району, типу житла та інших факторів", – звертає увагу Олександр Бойко.

У сегменті новобудов, оренда на 1, 2 та 3-кімнатні квартири в Києві зросли. Попит на нові квартири продовжує перевищувати пропозицію. Це призводить до зростання цін. За останні 6 місяців середні ціни на оренду новобудов в Києві зросли на 15-20%.

Орендувати 1-кімнатну квартиру в новобудові можна в середньому від 10 000 до 15 000 гривень за місяць, в залежності від району і розташування. Оренда 2-кімнатної квартири в новобудові варіюється від 15 000 до 20 000 гривень, а ціна на 3-кімнатні квартири зазвичай починається від 20 000 гривень і вище.

На вторинці зміни цін також помітні, але менше, ніж в новобудовах. За останні півроку середні ціни на оренду квартир на вторинному ринку в Києві зросли на 10-15%.



Орендувати 1-кімнатну квартиру на вторинному ринку можна від 6 000 до 10 000 гривень за місяць, в залежності від стану житла, району та інших факторів. Ціни на оренду 2-кімнатних квартир на вторинному ринку коливаються від 12 000 до 18 000 гривень, залежно від місцезнаходження та умов. Оренда 3-кімнатних квартир зазвичай починається від 18 000 гривень і може досягати 25 000 гривень за місяць.

"Важливо зазначити, що ці цифри є приблизними середніми значеннями та можуть відрізнятися в залежності від конкретних умов кожного окремого пропозиції та попиту на ринку оренди. Деякі престижні райони міста та квартири з покращеним ремонтом можуть мати вищі ціни, а популярні райони або квартири зі скромними умовами можуть мати нижчі ціни. Також ціни на оренду квартир можуть змінюватися протягом року також в залежності від сезонних факторів", – описує тенденцію рієлтор.

Фото: Подільський район Києва вважається одним із таких, де житло в оренду здають найдорожче (Віталій Носач/РБК-Україна)

В яких районах Києва житло найдешевше і найдорожче: список

Найдорожчі райони пов'язані з їхнім престижем, розташуванням у центрі міста та розвиненою інфраструктурою.

"Зазвичай це центральні райони столиці – Печерський, Оболонський та Голосіївський, а також я б відніс і популярні райони за попитом – це Шевченківський, Дарницький та Подільський район. В цих районах можна очікувати також високі ціни, особливо на престижні об'єкти та ексклюзивні квартири з дизайнерськими ремонтами в новобудовах", – зауважує Олександр Бойко.

З іншого боку, околиці та віддалені райони можуть мати більш доступні ціни на оренду житла.

"Наприклад, найдешевшими районами можна вважати Деснянський, Святошинський, Дніпровський та Солом’янський райони. Там можуть пропонувати більш доступні ціни для орендарів. Однак, варто пам'ятати, що це загальні тенденції, і ціни можуть залежати від конкретних факторів, таких як площа, стан та зручності об'єкта нерухомості", – додає він.