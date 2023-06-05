Цены растут. Сколько сейчас стоит арендовать жилье в Киеве

Переезд в большие города. Что происходит на рынке жилья

Спрос на аренду жилья в Киеве и других крупных городах Украины продолжает расти. По мнению риелтора, это объясняется несколькими факторами.

"Это в первую очередь популярность мест работы и образования в больших городах привлекает студентов, молодые профессионалы и семьи, которые ищут лучшие возможности работы и развития. Многие люди, в частности молодые, сталкиваются с финансовыми ограничениями. Это усложняет им возможность приобретения собственного жилья. И это стимулирует рост спроса на арендуемое жилье, потому что оно более доступно и менее обременительно с финансовой точки зрения", – говорит Александр Бойко.



Он прогнозирует, что часть жителей крупных городов, вынужденно выехавших за границу из-за войны, будут возвращаться ближе к осени. И тогда уже в конце этого лета мы увидим еще более активное повышение спроса в аренде.

"Еще миграция людей из других областей Украины может создавать дополнительный спрос на арендное жилье, поскольку эти люди ищут временное или постоянное проживание, и едут они чаще в столицу или в крупные города Украины", – добавляет собеседник.

Фото: Спрос на аренду жилья в Киеве растет (Виталий Носач/РБК-Украина)

От 6 тысяч. Сколько стоят квартиры в аренду в Киеве

За последние полгода изменились цены на аренду квартир и в новостройках, и на вторичке.

"Но стоит отметить, что рынок недвижимости динамичен и подлежит влиянию различных факторов, поэтому эти изменения могут быть незначительными или варьироваться в зависимости от конкретного района, типа жилья и других факторов", – обращает внимание Александр Бойко.

В сегменте новостроек аренда на 1, 2 и 3-комнатные квартиры в Киеве выросли. Спрос на новые квартиры продолжает превышать предложение. Это приводит к росту цен. За последние 6 месяцев средние цены на аренду новостроек в Киеве выросли на 15–20%.

Арендовать 1-комнатную квартиру в новостройке можно в среднем от 10 000 до 15 000 гривен в месяц, в зависимости от района и расположения. Аренда 2‑комнатной квартиры в новостройке варьируется от 15 000 до 20 000 гривен, а цена на 3-комнатные квартиры обычно начинается от 20 000 гривен и выше.

На вторичке изменения цен также заметны, но меньше, чем в новостройках. В последние полгода средние цены на аренду квартир на вторичном рынке в Киеве выросли на 10-15%.



Арендовать 1-комнатную квартиру на вторичном рынке можно от 6000 до 10000 гривен в месяц, в зависимости от состояния жилья, района и других факторов. Цены на аренду 2-комнатных квартир на вторичном рынке колеблются от 12 000 до 18 000 гривен в зависимости от местонахождения и условий. Аренда трехкомнатных квартир обычно начинается от 18 000 гривен и может достигать 25 000 гривен в месяц.

"Важно отметить, что эти цифры являются приблизительными средними значениями и могут отличаться в зависимости от конкретных условий каждого отдельного предложения и спроса на рынке аренды. В некоторых престижных районах города квартиры с улучшенным ремонтом могут иметь более высокие цены, а популярные районы или квартиры со скромными условиями – более низкие цены. Также цены на аренду квартир могут изменяться в течение года также в зависимости от сезонных факторов", – описывает тенденцию риелтор.

Фото: Подольский район Киева считается одним из таких, где жилье в аренду сдают дороже (Виталий Носач/РБК-Украина)

В каких районах Киева жилье самое дешевое и дорогое: список

Самые дорогие районы связаны с их престижем, расположением в центре города и развитой инфраструктурой.

"Обычно это центральные районы столицы – Печерский, Оболонский и Голосеевский, а также я бы отнес и популярные районы по спросу – это Шевченковский, Дарницкий и Подольский район. В этих районах можно ожидать также высокие цены, особенно на престижные объекты и эксклюзивные квартиры с дизайнерскими ремонтами в новостройках", – отмечает Александр Бойко.

С другой стороны, в окрестностях и отдаленных районах могут быть более доступные цены на аренду жилья.

"Например, самыми дешевыми районами можно считать Деснянский, Святошинский, Днепровский и Соломенский районы. Там могут предлагать более доступные цены для арендаторов. Однако следует помнить, что это общие тенденции, и цены могут зависеть от конкретных факторов, таких как площадь, состояние и удобство объекта недвижимости", – добавляет он.