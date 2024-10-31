Ціни зростатимуть швидше: НБУ погіршив прогноз з інфляції

Крім того, НБУ прогнозує інфляцію у 2025 році на рівні 6,9% (попередній прогноз - 6,6%), у 2026 році інфляція впаде до 5,0% (попередній прогноз - 5,0%).

Як зазначив Пишний, у вересні інфляція пришвидшилася до 8,6% у річному вимірі й, за оцінками НБУ, надалі зростала в жовтні. Посилення цінового тиску в другому півріччі 2024 року було очікуваним, але зростання виявилося вищим, ніж прогнозувалося.

За прогнозом НБУ, у наступні місяці ціновий тиск зберігатиметься через подальший вплив чинників з боку пропозиції продовольчих товарів, розширення бюджетних видатків, високі темпи зростання заробітних плат і збільшення енергодефіциту під час опалювального сезону. У результаті інфляція сягне 9,7% на кінець 2024 року.

"Водночас навесні 2025 року інфляція почне знижуватися. Сповільненню темпів зростання цін наступного року сприятимуть зважена монетарна політика НБУ, послаблення зовнішнього цінового тиску, поліпшення ситуації в енергосекторі й збільшення врожаїв", - сказав Пишний.

Інфляція в Україні

За даними Держстату, у вересні 2024 року споживча інфляція в річному вимірі (р/р) пришвидшилася до 8,6% з 7,5% у серпні.

За даними НБУ, одним із основних чинників її зростання було пришвидшення продовольчої інфляції внаслідок скорочення пропозиції через посуху.

НБУ також зазначає стрімке зростання цін на оброблені продукти харчування через вторинні ефекти подорожчання сировини та зростання виробничих витрат, зокрема на енергозабезпечення та зарплати.