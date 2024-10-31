Цены будут расти быстрее: НБУ ухудшил прогноз по инфляции

Кроме того, НБУ прогнозирует инфляцию в 2025 году на уровне 6,9% (предыдущий прогноз – 6,6%), в 2026 году инфляция упадет до 5,0% (предыдущий прогноз – 5,0%).

Как отметил Пышный, в сентябре инфляция ускорилась до 8,6% в годовом исчислении и, по оценкам НБУ, в дальнейшем росла в октябре. Усиление ценового давления во втором полугодии 2024 года было ожидаемым, но рост оказался выше прогнозируемого.

По прогнозу НБУ, в последующие месяцы ценовое давление будет сохраняться из-за дальнейшего влияния факторов со стороны предложения продовольственных товаров, расширения бюджетных расходов, высоких темпов роста заработных плат и увеличения энергодефицита во время отопительного сезона. В результате инфляция достигнет 9,7% к концу 2024 года.

"В то же время, весной 2025 года инфляция начнет снижаться. Замедлению темпов роста цен в следующем году будут способствовать взвешенная монетарная политика НБУ, ослабление внешнего ценового давления, улучшение ситуации в энергосекторе и увеличение урожаев", - сказал Пышный.

Инфляция в Украине

По данным Госстата, в сентябре 2024 года потребительская инфляция в годовом исчислении (г/г) ускорилась до 8,6% с 7,5% в августе.

По данным НБУ, одним из основных факторов ее роста было ускорение продовольственной инфляции в результате сокращения предложения из-за засухи.

НБУ также отмечает стремительный рост цен на обработанные продукты питания из-за вторичного эффекта подорожания сырья и роста производственных затрат, в частности, на энергообеспечение и зарплаты.