Ціни зростатимуть не так швидко: український бізнес вперше за рік покращив прогнози

Керівники українських підприємств очікують на зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 10,9%. Уперше після II кварталу 2024 року бізнес послабив свої оцінки щодо інфляції.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за II квартал 2025 року.

При цьому I кварталі бізнес очікував на інфляцію на рівні 11,5%, IV кварталі 2024 року - 10,3%, у III кварталі - 9,7%, у II кварталі - 9,0%.



Частка респондентів, які вважали, що інфляція перевищить 15,0%, зменшилася до 15,0% з 20,1% у попередньому опитуванні.



Найсуттєвішим чинником для зростання споживчих цін залишаються воєнні дії (зазначили 78.4% респондентів).

Крім того, очікувалося посилення впливу таких чинників, як "ціни на світових ринках" та "доходи населення".

Натомість третій квартал поспіль послаблювались оцінки щодо впливу курсового фактору.

Суттєво послабились очікування щодо впливу податкових змін - до 26,5% (у I кварталі 2025 року - 42,7%).



Квартальне опитування проводилося з 30 квітня до 28 травня 2025 року. В опитуванні взяли участь 661 підприємство із 21 регіону (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.