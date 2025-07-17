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Ціни зростатимуть не так швидко: український бізнес вперше за рік покращив прогнози

Україна, Четвер 17 липня 2025 14:47
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Ціни зростатимуть не так швидко: український бізнес вперше за рік покращив прогнози Фото: інфляція паде до 11% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Керівники українських підприємств очікують на зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 10,9%. Уперше після II кварталу 2024 року бізнес послабив свої оцінки щодо інфляції.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за II квартал 2025 року.

При цьому I кварталі бізнес очікував на інфляцію на рівні 11,5%, IV кварталі 2024 року - 10,3%, у III кварталі - 9,7%, у II кварталі - 9,0%.
Ціни зростатимуть не так швидко: український бізнес вперше за рік покращив прогнози

Частка респондентів, які вважали, що інфляція перевищить 15,0%, зменшилася до 15,0% з 20,1% у попередньому опитуванні.
Ціни зростатимуть не так швидко: український бізнес вперше за рік покращив прогнози

Найсуттєвішим чинником для зростання споживчих цін залишаються воєнні дії (зазначили 78.4% респондентів).

Крім того, очікувалося посилення впливу таких чинників, як "ціни на світових ринках" та "доходи населення".

Натомість третій квартал поспіль послаблювались оцінки щодо впливу курсового фактору.

Суттєво послабились очікування щодо впливу податкових змін - до 26,5% (у I кварталі 2025 року - 42,7%).
Ціни зростатимуть не так швидко: український бізнес вперше за рік покращив прогнози

Квартальне опитування проводилося з 30 квітня до 28 травня 2025 року. В опитуванні взяли участь 661 підприємство із 21 регіону (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Нагадаємо, інфляція в Україні досягла піку у травні 2025 року - 15,9%. У червні вона впала до 14,3% через ефект бази порівняння з минулим роком. НБУ прогнозує, що до кінця року інфляція впаде нижче 10%.

Стрибок інфляції в Україні вже призвів до того, що реальні зарплати українців у 2025 році впали нижче довоєнного рівня. Реальні доходи пенсіонерів падають уже понад рік.

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