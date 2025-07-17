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Цены будут расти не так быстро: украинский бизнес впервые за год улучшил прогнозы

Украина, Четверг 17 июля 2025 14:47
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Цены будут расти не так быстро: украинский бизнес впервые за год улучшил прогнозы Фото: инфляция падет до 11% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 10,9%. Впервые после II квартала 2024 года бизнес ослабил свои оценки по инфляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за II квартал 2025 года.

При этом I квартале бизнес ожидал инфляцию на уровне 11,5%, IV квартале 2024 года - 10,3%, в III квартале - 9,7%, во II квартале - 9,0%.
Цены будут расти не так быстро: украинский бизнес впервые за год улучшил прогнозы

Доля респондентов, которые считали, что инфляция превысит 15,0%, уменьшилась до 15,0% с 20,1% в предыдущем опросе.
Цены будут расти не так быстро: украинский бизнес впервые за год улучшил прогнозы

Самым существенным фактором для роста потребительских цен остаются военные действия (отметили 78.4% респондентов).

Кроме того, ожидалось усиление влияния таких факторов, как "цены на мировых рынках" и "доходы населения".

Зато третий квартал подряд ослаблялись оценки относительно влияния курсового фактора.

Существенно ослабли ожидания относительно влияния налоговых изменений - до 26,5% (в I квартале 2025 года - 42,7%).
Цены будут расти не так быстро: украинский бизнес впервые за год улучшил прогнозы

Квартальный опрос проводился с 30 апреля по 28 мая 2025 года. В опросе приняло участие 661 предприятие из 21 региона (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Напомним, инфляция в Украине достигла пика в мае 2025 года - 15,9%. В июне она упала до 14,3% из-за эффекта базы сравнения с прошлым годом. НБУ прогнозирует, что до конца года инфляция упадет ниже 10%.

Скачок инфляции в Украине уже привел к тому, что реальные зарплаты украинцев в 2025 году упали ниже довоенного уровня. Реальные доходы пенсионеров падают уже больше года.

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Инфляция в Украине Цены в Украине
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