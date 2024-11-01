Ціни зросли на 26%. Скільки зараз коштує оренда житла в Україні і де найдорожче

Де найбільше зросла вартість оренди житла

Найбільше ціни на оренду підвищились в Івано-Франківську – на 26% за пів року. Зараз там в середньому однокімнатні квартири здають за 15 тис. грн, двокімнатні – за 17 тис. грн, трикімнатні 19 тис. грн.

Підвищення цін розпочалося у липні, буквально за два місяці ціни піднялись на 2 тис. грн, і зараз вже тримаються на вересневому рівні. Також у місті зросла ціна на нерухомість для купівлі – на 3% на вторинному ринку та 7% на первинному.

В Одесі вартість оренди підвищилась на 25%. Однокімнатні квартири там здають за 10 тис. грн, двокімнатні – 13 тис. грн. Найдорожчі квартири у Приморському районі, там в середньому однокімнатні квартири коштують 12 тис. грн, а найдешевші у Хаджибейському – аналогічне житло там здають за 6 тис. грн.

Різке підвищення ціни відбулося у серпні, тоді вартість зросла одразу на 2 тис. грн. Також за останні пів року в місті на 4% здорожчала нерухомість на первинному ринку, при цьому на вторинному ринку здешевшала на 4%.

В Хмельницькому ціни на оренду підвищились на 17%. Зараз одно- та двокімнатні квартири у місті здають за 11 тис. грн, трикімнатні – за 12 тис. грн. Ціни почали плавно підвищуватись із травня. Також у Хмельницькому подорожчала первинка на 7%, а от ціни на вторинному ринку залишились без змін.

Зміна вартості оренди житла в Івано-Франківську (скриншот сайту ЛУН)

Які ціни на оренду житла в інших містах

За останні пів року вартість житла також підвищилась у Києві, ціни тут зросли на 14%. Зараз однокімнатні квартири у столиці здають за 16 тис. грн, двокімнатні – 25 тис. Найдорожчі квартири традиційно у Печерському районі, найдешевші – у Деснянському. На 6% зросла вартість житла на первинному ринку, а от на вторинному ринку ціни знизились на 3%.

На 11% подорожчала оренда квартир у Львові. Середня вартість однокімнатних квартир – 20 тис. грн, двокімнатних – 23 тис. грн. Ціни на купівлю нерухомості також зросли – на 2% на первинці, на 5% на вторинці.

У Вінниці вартість оренди зросла на 4%. Однокімнатні квартири здають за 12 тис. грн, двокімнатні – 13 тис. грн. Нерухомість на первинному ринку також зросла на 7%, а от на вторинному ринку ціни впали на 4%.

Вартість оренди житла у різних містах України (скриншот ЛУН)

Вартість оренди в інших містах:

Ужгород – однокімнатні 19 тис. грн, двокімнатні – 25 тис. грн

Чернівці – однокімнатні 12 тис. грн, двокімнатні – 15 тис. грн

Рівне – одно- і двокімнатні по 12 тис. грн

Полтава – однокімнатні 11 тис. грн, двокімнатні – 10 тис. грн

Тернопіль – однокімнатні 10 тис. грн, двокімнатні – 12 тис. грн

Житомир – однокімнатні 10 тис. грн, двокімнатні – 11 тис. грн

Дніпро – однокімнатні 10 тис. грн, двокімнатні – 17 тис. грн

Запоріжжя – однокімнатні 5 тис. грн, двокімнатні – 7 тис. грн

Миколаїв – однокімнатні 5 тис. грн, двокімнатні – 7 тис. грн

Харків – однокімнатні 4 тис. грн, двокімнатні – 6 тис. грн

Додамо, що за даними ЛУН, за останні пів року вартість оренди знизилась лише у Дніпрі на 9%. При цьому на ресурсі нема даних щодо цін на оренду житла у Луцьку, Сумах, Чернігові, Черкасах, Кропивницькому, Херсоні та на окупованих територіях.

Відсоток заробітної плати, який йде на оренду (скриншот сайту ЛУН)