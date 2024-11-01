Цены выросли на 26%. Сколько сейчас стоит аренда жилья в Украине и где дороже всего

Где больше всего поднялась стоимость аренды жилья

Больше всего цены на аренду повысились в Ивано-Франковске – на 26% за полгода. Сейчас там в среднем однокомнатные квартиры сдают за 15 тыс. грн., двухкомнатные – за 17 тыс. грн., трехкомнатные 19 тыс. грн.

Повышение цен началось в июле, буквально через два месяца цены поднялись на 2 тыс. грн, и сейчас уже держатся на сентябрьском уровне. Также в городе выросла цена недвижимости на покупку – на 3% на вторичном рынке и 7% на первичном.

В Одессе стоимость аренды повысилась на 25%. Однокомнатные квартиры там сдают за 10 тыс. грн, двухкомнатные – 13 тыс. грн. Самые дорогие квартиры в Приморском районе, там в среднем однокомнатные квартиры стоят 12 тыс. грн., а самые дешевые в Хаджибейском – аналогичное жилье там сдают за 6 тыс. грн.

Резкое повышение цены произошло в августе, тогда стоимость выросла на 2 тыс. грн. Также за последние полгода в городе на 4% подорожала недвижимость на первичном рынке, при этом на вторичном рынке подешевела на 4%.

В Хмельницком цены на аренду повысились на 17%. Сейчас одно- и двухкомнатные квартиры в городе сдают за 11 тыс. грн, трехкомнатные – за 12 тыс. грн. Цены начали плавно повышаться с мая. Также в Хмельницком подорожала первичка на 7%, а вот цены на вторичном рынке остались без изменений.

Изменение стоимости аренды жилья в Ивано-Франковске (скриншот сайта ЛУН)

Какие цены на аренду жилья в других городах

За последние полгода стоимость жилья также повысилась в Киеве, цены здесь выросли на 14%. Сейчас однокомнатные квартиры в столице сдают за 16 тыс. грн, двухкомнатные – 25 тыс. Самые дорогие квартиры традиционно в Печерском районе, самые дешевые – в Деснянском. На 6% возросла стоимость жилья на первичном рынке, а вот на вторичном рынке цены снизились на 3%.

На 11% подорожала аренда квартир во Львове. Средняя стоимость однокомнатных квартир – 20 тыс. грн., двухкомнатных – 23 тыс. грн. Цены на покупку недвижимости также выросли – на 2% на первичке, на 5% на вторичке.

В Виннице стоимость аренды выросла на 4%. Однокомнатные квартиры сдают за 12 тыс. грн, двухкомнатные – 13 тыс. грн. Недвижимость на первичном рынке тоже выросла на 7%, а вот на вторичном рынке цены упали на 4%.

Стоимость аренды жилья в разных городах Украины (скриншот ЛУН)

Стоимость аренды в других городах:

Ужгород – однокомнатные 19 тыс. грн, двухкомнатные – 25 тыс. грн.

Черновцы – однокомнатные 12 тыс. грн, двухкомнатные – 15 тыс. грн

Ровно – одно- и двухкомнатные по 12 тыс. грн

Полтава – однокомнатные 11 тыс. грн, двухкомнатные – 10 тыс. грн

Тернополь – однокомнатные 10 тыс. грн, двухкомнатные – 12 тыс. грн

Житомир – однокомнатные 10 тыс. грн, двухкомнатные – 11 тыс. грн

Днепр – однокомнатные 10 тыс. грн, двухкомнатные – 17 тыс. грн

Запорожье – однокомнатные 5 тыс. грн, двухкомнатные – 7 тыс. грн

Николаев – однокомнатные 5 тыс. грн, двухкомнатные – 7 тыс. грн

Харьков – однокомнатные 4 тыс. грн, двухкомнатные – 6 тыс. грн

Добавим, что, по данным ЛУН, за последние полгода стоимость аренды снизилась только в Днепре на 9%. При этом на ресурсе нет данных о ценах на аренду жилья в Луцке, Сумах, Чернигове, Черкассах, Кропивницком, Херсоне и на оккупированных территориях.

Процент заработной платы, который идет на аренду (скриншот сайта ЛУН)