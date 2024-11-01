Цены выросли на 26%. Сколько сейчас стоит аренда жилья в Украине и где дороже всего

За последние полгода стоимость аренды жилья выросла почти во всей Украине, в некоторых городах цены повысились на 26%.
РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, сколько стоит сейчас аренда квартир в Украине и где дороже всего.
Больше всего цены на аренду повысились в Ивано-Франковске – на 26% за полгода. Сейчас там в среднем однокомнатные квартиры сдают за 15 тыс. грн., двухкомнатные – за 17 тыс. грн., трехкомнатные 19 тыс. грн.
Повышение цен началось в июле, буквально через два месяца цены поднялись на 2 тыс. грн, и сейчас уже держатся на сентябрьском уровне. Также в городе выросла цена недвижимости на покупку – на 3% на вторичном рынке и 7% на первичном.
В Одессе стоимость аренды повысилась на 25%. Однокомнатные квартиры там сдают за 10 тыс. грн, двухкомнатные – 13 тыс. грн. Самые дорогие квартиры в Приморском районе, там в среднем однокомнатные квартиры стоят 12 тыс. грн., а самые дешевые в Хаджибейском – аналогичное жилье там сдают за 6 тыс. грн.
Резкое повышение цены произошло в августе, тогда стоимость выросла на 2 тыс. грн. Также за последние полгода в городе на 4% подорожала недвижимость на первичном рынке, при этом на вторичном рынке подешевела на 4%.
В Хмельницком цены на аренду повысились на 17%. Сейчас одно- и двухкомнатные квартиры в городе сдают за 11 тыс. грн, трехкомнатные – за 12 тыс. грн. Цены начали плавно повышаться с мая. Также в Хмельницком подорожала первичка на 7%, а вот цены на вторичном рынке остались без изменений.
За последние полгода стоимость жилья также повысилась в Киеве, цены здесь выросли на 14%. Сейчас однокомнатные квартиры в столице сдают за 16 тыс. грн, двухкомнатные – 25 тыс. Самые дорогие квартиры традиционно в Печерском районе, самые дешевые – в Деснянском. На 6% возросла стоимость жилья на первичном рынке, а вот на вторичном рынке цены снизились на 3%.
На 11% подорожала аренда квартир во Львове. Средняя стоимость однокомнатных квартир – 20 тыс. грн., двухкомнатных – 23 тыс. грн. Цены на покупку недвижимости также выросли – на 2% на первичке, на 5% на вторичке.
В Виннице стоимость аренды выросла на 4%. Однокомнатные квартиры сдают за 12 тыс. грн, двухкомнатные – 13 тыс. грн. Недвижимость на первичном рынке тоже выросла на 7%, а вот на вторичном рынке цены упали на 4%.
Стоимость аренды в других городах:
Добавим, что, по данным ЛУН, за последние полгода стоимость аренды снизилась только в Днепре на 9%. При этом на ресурсе нет данных о ценах на аренду жилья в Луцке, Сумах, Чернигове, Черкассах, Кропивницком, Херсоне и на оккупированных территориях.
Ранее мы писали о том, что цены на недвижимость в Днепре на вторичном рынке за последние полгода снизилась на 9%, а в новостройках выросли на 6% и достигли довоенного уровня. При этом в основном сейчас квартиры продаются на 20-25% ниже рыночной стоимости.
Читайте также о том, что рынок недвижимости в Запорожье из-за войны "просел" почти на 50%. Цены на жилье на вторичном рынке снизились на 14% и сейчас являются одними из самых низких в Украине, если не учитывать Херсон и оккупированные территории. Однокомнатную квартиру в Запорожье можно купить за 18 тысяч долларов, есть предложения и за 10 тысяч долларов.
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