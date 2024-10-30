Нижче ринкової вартості. За скільки зараз продають квартири у Дніпрі

Вартість нерухомості у Дніпрі на вторинному ринку за останніх пів року знизилась на 9%, при цьому ціни на житло у новобудовах зросли на 6% і досягли довоєнного рівня.

РБК-Україна розповідає про те, скільки коштують квартири у Дніпрі та чи є на них попит.

Які ціни на вторинному ринку

Вартість житла у Дніпрі, у порівнянні з іншими містами України, залишається на середньому рівні. "Квадрат" нерухомості на вторинному ринку коштує 830 доларів. Це значно дорожче, ніж у Запоріжжі, Харкові, Сумах та Миколаєві, але дешевші, ніж в Одесі, Києві та на заході України.

Згідно із даними ЛУН, однокімнатні квартири у Дніпрі в середньому коштують 32 тис. доларів, двокімнатні – 43 тис. доларів, трикімнатні – 59 тис. доларів. Найдорожчі квартири у Соборному районі, найдешевші – у Самарському.

Ціни на оренду житла за останні пів року також впали на 9%. Однокімнатні квартири в середньому коштують 10 тис. грн на місяць, двокімнатні – 17 тис. грн, трикімнатні – 19 тис. грн.

Вартість нерухомості у різних містах на вторинному ринку (скриншот із сайту ЛУН)

Яка вартість квартир у новобудовах

Середня вартість 1 кв. м у новобудовах Дніпра становить 1 100 доларів. Найдорожче нерухомість продають у Шевченківському районі, там за "квадрат" доведеться заплатити 1 150 доларів. Найнижчі ціни в Індустріальному районі, там 1 кв. м продають за 770 доларів.

Зараз у продажу 70 черг у ЖК, 41 черга і 3 котловани перебувають на етапі будівництва. Цьогоріч темп зведення житла майже вп'ятеро знизився у порівняння із минулим роком.

Із 53 трьох новобудов 33 забудовники надають розтермінування, у 16 можна взяти квартиру під іпотечну виплату за програмою "єОселя", ще у 2 новобудовах житло продають у кредит.

Вартість 1 кв. м у новобудовах Дніпра (скриншот із сайту ЛУН)

Чи є попит на нерухомість у Дніпрі

"Попит на нерухомість у Дніпрі є, але люди купують житло в середньому на 20-25% нижче ринкової вартості. Власники знижують ціну переважно тоді, коли їм треба терміново продати житло. Такі квартири продаються, а ті, які за ринковими цінами, – ні. Люди не готові зараз вкладати кошти у житло", – розповідає спеціаліст з продажу комерційної нерухомості, засновник агенції "AReal" Вадим Шафранський.

Експерт зазначає, що зараз є багато пропозицій продажу і на вторинному ринку, і на первинному. Найбільший попит на квартири із ремонтом, у які можна одразу заселитись після купівлі. Також у попиті житло на перших поверхах – не вище четвертого.

"Якщо порівнювати із довоєнним часом, то ринок нерухомості у Дніпрі "просів" на 30%. Далі все залежатиме від воєнної ситуації та "прильотів" по місту. Якщо буде багато переселенців, як це було вкінці цього літа, коли люди переїжджали з Покровська, то ринок нерухомості активізується", – каже Шафранський.

Графік зміни вартості нерухомості у Дніпрі на вторинному ринку протягом року (скриншот із сайту ЛУН)