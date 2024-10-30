Нижче ринкової вартості. За скільки зараз продають квартири у Дніпрі
Вартість нерухомості у Дніпрі на вторинному ринку за останніх пів року знизилась на 9%, при цьому ціни на житло у новобудовах зросли на 6% і досягли довоєнного рівня.
РБК-Україна розповідає про те, скільки коштують квартири у Дніпрі та чи є на них попит.
Які ціни на вторинному ринку
Вартість житла у Дніпрі, у порівнянні з іншими містами України, залишається на середньому рівні. "Квадрат" нерухомості на вторинному ринку коштує 830 доларів. Це значно дорожче, ніж у Запоріжжі, Харкові, Сумах та Миколаєві, але дешевші, ніж в Одесі, Києві та на заході України.
Згідно із даними ЛУН, однокімнатні квартири у Дніпрі в середньому коштують 32 тис. доларів, двокімнатні – 43 тис. доларів, трикімнатні – 59 тис. доларів. Найдорожчі квартири у Соборному районі, найдешевші – у Самарському.
Ціни на оренду житла за останні пів року також впали на 9%. Однокімнатні квартири в середньому коштують 10 тис. грн на місяць, двокімнатні – 17 тис. грн, трикімнатні – 19 тис. грн.
Вартість нерухомості у різних містах на вторинному ринку (скриншот із сайту ЛУН)
Яка вартість квартир у новобудовах
Середня вартість 1 кв. м у новобудовах Дніпра становить 1 100 доларів. Найдорожче нерухомість продають у Шевченківському районі, там за "квадрат" доведеться заплатити 1 150 доларів. Найнижчі ціни в Індустріальному районі, там 1 кв. м продають за 770 доларів.
Зараз у продажу 70 черг у ЖК, 41 черга і 3 котловани перебувають на етапі будівництва. Цьогоріч темп зведення житла майже вп'ятеро знизився у порівняння із минулим роком.
Із 53 трьох новобудов 33 забудовники надають розтермінування, у 16 можна взяти квартиру під іпотечну виплату за програмою "єОселя", ще у 2 новобудовах житло продають у кредит.
Вартість 1 кв. м у новобудовах Дніпра (скриншот із сайту ЛУН)
Чи є попит на нерухомість у Дніпрі
"Попит на нерухомість у Дніпрі є, але люди купують житло в середньому на 20-25% нижче ринкової вартості. Власники знижують ціну переважно тоді, коли їм треба терміново продати житло. Такі квартири продаються, а ті, які за ринковими цінами, – ні. Люди не готові зараз вкладати кошти у житло", – розповідає спеціаліст з продажу комерційної нерухомості, засновник агенції "AReal" Вадим Шафранський.
Експерт зазначає, що зараз є багато пропозицій продажу і на вторинному ринку, і на первинному. Найбільший попит на квартири із ремонтом, у які можна одразу заселитись після купівлі. Також у попиті житло на перших поверхах – не вище четвертого.
"Якщо порівнювати із довоєнним часом, то ринок нерухомості у Дніпрі "просів" на 30%. Далі все залежатиме від воєнної ситуації та "прильотів" по місту. Якщо буде багато переселенців, як це було вкінці цього літа, коли люди переїжджали з Покровська, то ринок нерухомості активізується", – каже Шафранський.
Графік зміни вартості нерухомості у Дніпрі на вторинному ринку протягом року (скриншот із сайту ЛУН)
Раніше ми писали про те, що ціни у новобудовах Одеси практично повернулися до довоєнного рівня. Зараз 1 кв. м в середньому коштує 950 доларів. При цьому ціни на вторинному ринку за останні пів року знизились на 9%. У порівнянні з іншими містами, ціни на нерухомість в Одесі належать до середнього сегмента. Однокімнатні квартири продають за 36 тис. доларів.
Читайте також про те, що ринок нерухомості у Запоріжжі через війну "просів" майже на 50%. Ціни на квартири на вторинному ринку за останні пів року впали на 14% і зараз є одними із найнижчих в Україні, якщо не враховувати Херсон та окуповані території. Однокімнатні квартири у Запоріжжі в середньому продають за 18 тис. доларів.
Під час підготовки публікації використали: ексклюзивний коментар для РБК-Україна спеціаліста з продажу нерухомості у Дніпрі Вадима Шафранського та дані сайту ЛУН.
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