Ціни зросли до 15%. Скільки коштують дрова у 2026 році і де вони найдешевші

Скільки коштують дрова у 2026 році

Станом на 1 вересня середня реалізаційна ціна кубометра дров’яної деревини непромислового використання для населення становить 1252 грн з ПДВ. При цьому вартість залежить від регіону та породи деревини.

У ресурсних регіонах - на Поліссі, у Карпатському регіоні, на Чернігівщині та Сумщині - ціни становлять від 900 до 1400 грн за кубометр залежно від породи.

У менш лісистих областях - у східному та південному регіонах, а також на Кіровоградщині - ціна стартує від 1000 грн за кубометр для м’яколистяних порід і може сягати 1700 грн за кубометр для твердолистяних. При цьому доставку покупець оплачує окремо.

За даними підприємства, за рік дрова подорожчали в середньому на 12-15%. У "Лісах України" пов’язують це насамперед зі зростанням вартості паливно-мастильних матеріалів та послуг з лісозаготівлі.

"Для потреб населення наші філії вже відвантажили майже 1,9 млн. куб. м дров’яної деревини. До закінчення року філіяли планують заготовити ще близько 1 млн. куб. м. Вочевидь, 2026 рік за реалізацією дров для населення вийде на рекордний показник 2,9-3 млн. куб. м", - кажуть у ДП "Ліси України".

Фото: Скільки коштують дрова у 2026-му (інфографіка РБК-Україна)

Скільки дров потрібно на зиму

"Для опалення будинку протягом опалювального сезону необхідно від 5 до 12 куб. м дров’яної деревини залежно від площі помешкання, породи дров та їх вологості", - зазначають на підприємстві.

Якщо орієнтуватися на середню ціну 1252 грн/м³, то дрова коштуватимуть приблизно:

5 м³ - 6260 грн;

10 м³ - 12 520 грн;

12 м³ - 15 024 грн.

До цієї суми потрібно додати вартість доставки, а також коління дров.

Які дрова найкраще купувати

Найбільший попит в Україні традиційно мають твердолистяні породи - дуб, граб, ясен, бук та клен. У "Лісах України" пояснюють, що вони мають найбільшу теплотворну здатність, довго горять і дають найбільше жару.

Також громадяни активно купують дрова хвойних порід - сосну, ялину та ялицю. Найменший попит мають м’яколистяні породи - липа, верба та осика.