Ціни на золото вперше перевищили 3800 доларів

Фото: Золото з початку року подорожчало на 45% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на золото вперше перевищили 3 800 доларів за унцію. Підвищення пов'язане зі зростанням очікувань зниження ставок Федеральної резервної системи США, що послабило долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Побоювання з приводу можливого шатдауну уряду США також посилили попит на безпечні активи.

Динаміка ринку

Спотова ціна золота зросла на 1,4% до 3 812,49 доларів за унцію. Ф'ючерси на золото з поставкою в грудні подорожчали на 0,9% до 3 842,20 доларів.

bloomberg.com

Індекс долара знизився на 0,2%, роблячи золото дешевшим для зарубіжних покупців.

Золото виграє від низьких процентних ставок і користується попитом в умовах геополітичної та економічної невизначеності.

"З урахуванням того, що ФРС має намір знижувати ставки протягом наступних шести місяців, золото може продовжити зростання до 3 900 доларів за унцію", - зазначив аналітик UBS Джованні Стауново.

Політичні чинники

Президент США Дональд Трамп проведе зустріч з лідерами демократів і республіканців у Конгресі, щоб обговорити продовження фінансування уряду.

Без угоди шатдаун почнеться в середу.

 

 

Нагадаємо, попит з боку центробанків та інвесторів зміцнив позиції золота як захисного активу.

Золото з початку року подорожчало на 45%. Додатковим фактором стала підвищена геополітична напруженість і ризики для світової економіки через тарифну політику президента США Дональда Трампа.

