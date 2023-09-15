Здати до зими. Скільки компаній відновили продажі житла в Києві і що буде з цінами

Ринок житла в Україні продовжує якщо відновлюватися. Якщо минулого літа продажі квартир відновило набагато менше половини компаній, то зараз цей показник у Києві становить майже 80%.

Скільки забудовників в Києві знову продають житло

За даними аналітиків Лун, станом на кінець літа цього року роботи на будівельних майданчиках відновили близько 75% житлових комплексів по України. 82% компаній відновили продажі житла. При цьому у столиці відновили будівництво 62% житлових комплексів, а в Київській області в області - 68%.

Зараз багато забудовників, яким залишилося провести на майданчиках фінальні роботи, намагаюся встигнути швидше добудувати і здати об'єкти до зими, інакше буде невигідно утримувати велику кількість пустих квадратних метрів, каже у коментарі РБК-Україна фахівець у сфері просування нерухомості з компанії Home Dev Тетяна Чеботаєва.

"Ситуація така, що багато чого залежить від ступеню готовності будинку і від того, чи зданий він в експлуатацію. Якщо будинок вже здано і запущено, квартири намагаються швидше продати. Інші ж забудовники чекають, поки ситуація стабілізується, і в частині комплексів так і не відновили роботи, які зупинили ще в лютому минулого року. Або відновили, однак не встигають все завершити до зими", – зауважує вона.

Найбільш активно продажі відкриваються в західних областях України: у Закарпатській області продаються 98% житлових комплексів, Івано-Франківській – 97%, Львівській – 94%. Також – в центральній частині України.

Фото: Будівництво і продажі квартир відновили більшість київських забудовників (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Тетяни, при мінусовій температурі ремонтні роботи ввести не можна. І забудовник бере на себе витрати, які дозволяли б опалювати ці будинки. Якщо не встигнуть добудувати зараз, далі все "заморозиться" і вони будуть змушені опалювати будівні за власний кошт. Це може призвести до того, що пізніше ці квартири подорожчають ще більше.

"Навіть якщо зараз ціни не зростають кардинально і забудовники перебувають в очікуванні нормалізації ринку, то навесні при продажах вони будуть враховувати ці свої зимові затрати й закладатимуть їх у майбутні ціни. Тобто житло може коштувати дорожче", – висловлює вона думку.

Скільки коштує житло в новобудовах Києва зараз

Загалом восени зазвичай ринок нерухомості стає активнішим. Навіть під час війни у столицю повертається багато людей.

"Вважаю що ціна за квартири в новобудовах може зрости ще на 5% або залишитися на тому самому рівні, як зараз. Якщо взимку не буде таких особливих стресових факторів, які будуть впливати на її зниження. Ціна може знизитися через блекаути. Але потім, навесні, варто очікувати подорожчання", – каже фахівець.

За свіжими даними аналітиків Лун, станом на вересень 2023 року середні ціни на первинці від забудовників такі: