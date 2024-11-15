Ціни знову підскочать. Скільки коштуватиме хліб до кінця року

Чому підвищилась ціна на хліб

Для аналізу взяли ціни на хліб масових сортів, який є основою харчового кошика українців та вартість якого моніторить Держкомстат.

"На ціну хліба, перш за все, впливає ціна зернових. Цьогоріч у нас неврожай. Україна зібрала на 10 млн тонн менше, ніж торік, тому підскочила вартість хліба", – пояснює економіст Олег Пендзин.

За даними Мінфіну, середні ціни на хліб в Україні зараз становлять:

батон Батон Рум'янець, нарізка 450 г – 27,99 грн

хліб пшеничний, нарізка 650 г – 34,99 грн

хліб пшеничний Цар Хліб, нарізка 600 г – 36,57 грн

хліб житній Riga Бородинівський 300 г – 43,10 грн

Як змінювалась ціна на батон протягом останніх років (скриншот сайту Мінфіну)

Якими будуть ціни на хліб до Нового року

"Хліб масових сортів за рік (з листопада 2023 року) виріс на 13%. Він дорожчав приблизно на 1% в місяць. Така динаміка продовжуватиметься і далі. Більше хліб масових сортів рости не буде. Навіть, якщо ми говоримо про подорожчання зернової бази та іншої сировини, чи зростання ціни на електрику", – додає експерт.

Пендзин пояснює, що навіть, якщо собівартість хліба масових сортів ростиме, то заводи зможуть регулювати ціну на цю випічку.

"Заводи є соціально орієнтовані, вони мають великий асортимент продукції – від хліба масової продукції до преміум випічки, тістечок і так далі. Ціни на преміум випічку та кондитерку не контролюються, там подорожчання може бути достатньо високим. А ціни на хліб масових сортів контролюють, щоб не було підвищення більше 1% в місяць, максимум 1,5%. Є навіть тенденція, коли витрати з виробництва хліба масових сортів "перекидають" на інші види преміум випічки. Тому нам не варто очікувати великого зростання цін на хліб", – говорить експерт.

Пендзин наголосив, що мова йде саме про контрольоване зростання ціни на хліб масових сортів, оскільки власна випічка та продукція пекарень при великих супермаркетах мають іншу систему ціноутворення і розраховані на відповідний контингент. Як правило, люди малого та середнього достатку у цих пекарнях не купують.

Скільки коштує хліб у різних торгових мережах

Ціни на хліб масових сортів різняться у торгових мережах.

У магазинах АТБ найнижча ціна на нарізний батон 350 г виробника "Нива" – коштує він 15,90 грн, а хліб Монастирський нарізний 350 г "Кристонопіль" – 19,70 грн.

Вартість хліба в АТБ (скриншот сайту АТБ)

У магазинах Сільпо найнижчі ціни на батон "Цар-Хліб" "Алчевський" нарізаний 400 г – 12, 56 грн та хліб "Київхліб" "Паляниця" половинка нарізаний 400 г – 21 грн.

Вартість хліба в Сільпо (скриншот сайту Сільпо)

У магазинах Новуса найдешевше продають батон Novus половинка 225 г за 14, 99 грн та хліб "Цар Хліб" Петрівський нарізний 300 г – 19, 99 грн.

Вартість хліба у Новусі (скриншот сайту Новус)

У магазинах мережі Фора найдешевше коштує батон Київхліб молочний нарізний в упаковці 200 г – 13,79 грн та пшеничний хліб нарізний 300 г від "Київхліба" – 17,50 грн.

Вартість хліба у Форі (скриншот сайту Фора)