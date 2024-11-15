Цены снова подскочат. Сколько будет стоить хлеб до конца года

Цены на хлеб массовых сортов за год в Украине выросли на 13%. По прогнозам экспертов, эта продукция будет дорожать и дальше.
РБК-Украина рассказывает, что будет с ценами на хлеб в ближайшее время.
Для анализа взяли цены на хлеб массовых сортов, который является основой пищевой корзины украинцев и стоимость которого мониторит Госкомстат.
"На цену хлеба, прежде всего, влияет цена зерновых. В этом году у нас неурожай. Украина собрала на 10 млн тонн меньше, чем в прошлом году, поэтому подскочила стоимость хлеба", – объясняет экономист Олег Пендзин.
По данным Минфина, средние цены на хлеб в Украине сейчас составляют:
Как менялась цена на батон за последние годы (скриншот сайта Минфина)
"Хлеб массовых сортов за год (с ноября 2023 года) вырос на 13%. Он дорожал примерно на 1% в месяц. Такая динамика будет продолжаться и дальше. Больше хлеб массовых сортов расти не будет. Даже если мы говорим о подорожании зерновой базы и другого сырья, или роста цены на электричество", – добавляет эксперт.
Пендзин объясняет, что даже если себестоимость хлеба массовых сортов будет расти, то заводы смогут регулировать цену на эту выпечку.
"Заводы социально ориентированы, они имеют большой ассортимент продукции – от хлеба массовой продукции до премиум выпечки, пирожных и так далее. Цены на премиум выпечку и кондитерку не контролируются, там подорожание может быть достаточно высоким. А цены на хлеб массовых сортов контролируют, чтобы не было повышения болбше 1% в месяц, максимум 1,5%. Есть даже тенденция, когда затраты по производству хлеба массовых сортов "перебрасывают" на другие виды премиум выпечки", – говорит эксперт.
Пендзин подчеркнул, что речь идет именно о контролируемом росте цены на хлеб массовых сортов, поскольку собственная выпечка и продукция пекарен при крупных супермаркетах имеют другую систему ценообразования и рассчитаны на соответствующий контингент. Как правило, люди малого и среднего состояния в этих пекарнях не покупают.
Цены на хлеб массовых сортов разнятся в торговых сетях.
В магазинах АТБ самая низкая цена на нарезной батон 350 г производителя "Нива" – стоит он 15,90 грн, а хлеб Монастырский нарезной 350 г "Кристонополь" – 19,70 грн.
В магазинах Сильпо самые низкие цены на батон "Цар-Хліб" "Алчевский" нарезной 400 г – 12, 56 грн и хлеб "Київхліб" "Паляница" половинка нарезанный 400 г – 21 грн.
В магазинах Новуса дешевле всего продают батон Novus половинка 225 г за 14, 99 грн и хлеб "Цар Хліб" Петровский нарезной 300 г – 19, 99 грн.
В магазинах сети Фора дешевле всего стоит батон "Київхліб" молочный нарезной в упаковке 200 г – 13,79 грн и пшеничный хлеб нарезной 300 г от "Київхліба" –17,50 грн.
Ранее мы писали о том, что в этом году цены на картофель выросли почти вдвое. Сейчас средняя цена на этот овощ составляет 31,87 грн, по данным Минфина. Причинами подорожания стали: более низкий урожай, чем в прошлом году, уменьшение площади посевов и повышение цен на логистику и удобрения. По прогнозам Института аграрной экономики, до Нового года цена на картофель может подскочить до 37 грн за килограмм.
Напомним, что цены на продукты в Украине стремительно повышаются. С октября курятина, свинина и говядина подорожали на несколько гривен, цены на яйца выросли на 60%. По прогнозам экспертов, продукты и дальше будут дорожать.
При подготовке материала использовали эксклюзивный комментарий для РБК-Украины экономиста Олега Пендзина, данные Минфина и информацию с сайтов торговых сетей.
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