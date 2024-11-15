Цены снова подскочат. Сколько будет стоить хлеб до конца года

Почему повысилась цена на хлеб

Для анализа взяли цены на хлеб массовых сортов, который является основой пищевой корзины украинцев и стоимость которого мониторит Госкомстат.

"На цену хлеба, прежде всего, влияет цена зерновых. В этом году у нас неурожай. Украина собрала на 10 млн тонн меньше, чем в прошлом году, поэтому подскочила стоимость хлеба", – объясняет экономист Олег Пендзин.

По данным Минфина, средние цены на хлеб в Украине сейчас составляют:

батон Батон "Рум'янець", нарезка 450 г – 27,99 грн

хлеб пшеничный, нарезка 650 г – 34,99 грн

хлеб пшеничный "Цар Хліб", нарезка 600 г – 36,57 грн

хлеб ржаной "Riga Бородиновский" 300 г – 43,10 грн

Как менялась цена на батон за последние годы (скриншот сайта Минфина)

Какими будут цены на хлеб до Нового года

"Хлеб массовых сортов за год (с ноября 2023 года) вырос на 13%. Он дорожал примерно на 1% в месяц. Такая динамика будет продолжаться и дальше. Больше хлеб массовых сортов расти не будет. Даже если мы говорим о подорожании зерновой базы и другого сырья, или роста цены на электричество", – добавляет эксперт.

Пендзин объясняет, что даже если себестоимость хлеба массовых сортов будет расти, то заводы смогут регулировать цену на эту выпечку.

"Заводы социально ориентированы, они имеют большой ассортимент продукции – от хлеба массовой продукции до премиум выпечки, пирожных и так далее. Цены на премиум выпечку и кондитерку не контролируются, там подорожание может быть достаточно высоким. А цены на хлеб массовых сортов контролируют, чтобы не было повышения болбше 1% в месяц, максимум 1,5%. Есть даже тенденция, когда затраты по производству хлеба массовых сортов "перебрасывают" на другие виды премиум выпечки", – говорит эксперт.

Пендзин подчеркнул, что речь идет именно о контролируемом росте цены на хлеб массовых сортов, поскольку собственная выпечка и продукция пекарен при крупных супермаркетах имеют другую систему ценообразования и рассчитаны на соответствующий контингент. Как правило, люди малого и среднего состояния в этих пекарнях не покупают.

Сколько стоит хлеб в разных торговых сетях

Цены на хлеб массовых сортов разнятся в торговых сетях.

В магазинах АТБ самая низкая цена на нарезной батон 350 г производителя "Нива" – стоит он 15,90 грн, а хлеб Монастырский нарезной 350 г "Кристонополь" – 19,70 грн.

Стоимость хлеба в АТБ (скриншот сайта АТБ)

В магазинах Сильпо самые низкие цены на батон "Цар-Хліб" "Алчевский" нарезной 400 г – 12, 56 грн и хлеб "Київхліб" "Паляница" половинка нарезанный 400 г – 21 грн.

Стоимость хлеба в Сильпо (скриншот сайта Сільпо)

В магазинах Новуса дешевле всего продают батон Novus половинка 225 г за 14, 99 грн и хлеб "Цар Хліб" Петровский нарезной 300 г – 19, 99 грн.

Стоимость хлеба в Новусе (скриншот сайта Новус)

В магазинах сети Фора дешевле всего стоит батон "Київхліб" молочный нарезной в упаковке 200 г – 13,79 грн и пшеничный хлеб нарезной 300 г от "Київхліба" –17,50 грн.

Стоимость хлеба в Форе (скриншот сайта Фора)