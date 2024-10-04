Ціни суттєво знизились. За скільки зараз можна купити квартиру у Франції

Яка ситуація на ринку нерухомості у Франції

Ринок нерухомості у Франції продовжує проживати не найкращі свої часи: продажі впали на 21% порівняно з другим кварталом 2023 року, і на 44% порівняно з другим кварталом 2022 р. Зокрема, обсяги продажів квартир у паризькому регіоні впали на 17% за рік і на 36% за два роки.

За останні 12 місяців зареєстровано 106 000 продажів будинків, що на 26% менше. Рівень активності є історично низьким і близьким до того, який спостерігався під час кризи іпотечного кредитування. Це вплинуло на зниження цін на нерухомість, втім подальшого падіння не прогнозують.

З першого по другий квартал 2024 року річне падіння ціни на квартири знизилося з 8,4% до 7,4% у Петі-Куронн (муніципалітет на півночі Франції) та з 7,0% до 5,5% у Гран-Куронн (ще один муніципалітет).

У Парижі ціна за квадратний метр становить 9 450 євро. Це на 6,7% менше, ніж торік. Найвищою вартість була в листопаді 2022 року – 10 860 євро за квадратний метр. З того часу сукупне падіння досягло 12,6%.

Скільки коштують квартири у Парижі

Попри значне падіння цін на нерухомість, Париж досі залишається одним із найдорожчих міст Європи. Однокімнатні квартири, площею 20 "квадратів", можна купити за 70 – 154 тис. євро (3,1 млн – 7 млн грн). Цікаво, що на ринку особливо багато пропозицій житла із мінімальною площею, яка коливається від 14 до 28 кв. м.

За житло, площею близько 40 кв. м, доведеться заплатити від 100 тис. євро (4,5 млн грн), а квартири, площею від "100" квадратів, коштують від 424 тис. євро (19, 3 млн грн).

Також на ринку багато елітного житла. Наприклад, будинок на 150 "квадратів" із басейном продають за 3,5 млн євро (159,6 млн грн), квартиру, із такою ж площею, можна купити за 2,5 млн грн (114 млн грн).

Ціни на житло у Парижі (скриншот сайту properstar)

Які ціни на квартири в інших великих містах

Ціни на нерухомість у курортній Ніцці не поступаються столичним. Тут пропонують однокімнатні квартири, площею 20 "квадратів" за ціною 175 тис. грн (7,9 млн грн), двокімнатну, із площею понад 50 кв. м, можна купити за 341 тис. євро (15,5 млн грн). Трикімнатні квартири, площею понад 60 кв. м, коштують від 480 тис. євро (21,8 млн грн).

У приморському Марселі ціни дещо нижчі. На ринку можна знайти однокімнатні квартири, площею 20 "квадратів", за ціною від 77 тис. євро (3,5 млн грн), квартири від 50 "квадратів" можна купити за 134 тис. євро (6,1 млн грн). Житло, площею понад 100 кв. м, продають за ціною від 242 тис. євро (11 млн грн).

У Ліоні однокімнатні квартири, площею понад 20 "квадратів", продають від 104 тис. євро (4,7 млн грн). Двокімнатні квартири, площею понад 50 кв. м, можна купити за 329 тис. євро (15 млн грн). Житло, із площею від 100 "квадратів", коштує від 550 тис. євро (25 млн грн).

Ціни на квартири у Ніцці (скриншот сайту properstar)