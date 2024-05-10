Ціни знижуються. Скільки коштує оренда житла у великих містах Польщі

Пошук житла в оренду у Польщі – одне з найактуальніших питань для більшості українців у цій країні. Ціни на квартири поступово знижуються у багатьох містах.
Скільки коштує орендувати житло у Польщі навесні 2024 року, РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.
Згідно зі звітом аналітиків порталу з нерухомості Otodom, у березні 2024 року подешевшала оренда житла у деяких великих містах Польщі. Наприклад, порівняно з лютим, на 1% знизилася середня ціни оренди квартир до 40 кв. м у Кракові, Вроцлаві, Щецині, Познані та Гдині. На 1,3% орендні ставки зменшилися у Варшаві, на понад 2% – у Любліні.
За рік найбільше падіння ціни було зафіксоване у Лодзі (-4,4%), Щецині (-2,4%) і Вроцлаві (-2,2%). Але в деяких містах найменші квартири подорожчали для оренди: у Любліні – на 5%, у Познані – на 4%.
У березні 2024 року середня вартість оренди житла була така:
Фото: Ціни на квартири несуттєво знизилися (unsplash.com)
Ціни на оренду трохи більших квартир – 40-59 кв. м – у березні 2024 року знизились порівняно з лютим у великих містах: Варшава (-1,5%), Краків (-0,3%), Познань (-0,6%). Проте в інших великих містах, які аналізували експерти, ціни на оренду зросли.
Середні ставки орендної плати за житло площею 40-59 кв. м в березні 2024 року були такі:
Фото: Ціни на оренду великих квартир знизилися у Варшаві (pixabay.com)
Великі квартири у Польщі також подешевшали для орендарів. У березні 2024 року ціни на оренду квартир 60-89 кв. м порівняно з лютим знизилися у містах: Варшава (-2,5%), Краків (-0,1%), Катовіце (-1,8%) та Лодзь (-2,2%). В інших містах падіння ціни не зменшилися.
Середні ціни оренди квартири 60-89 кв. м у найбільших містах Польщі в березні 2024 року була така:
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