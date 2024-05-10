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Ціни знижуються. Скільки коштує оренда житла у великих містах Польщі

Фото: Оренда квартири (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Пошук житла в оренду у Польщі – одне з найактуальніших питань для більшості українців у цій країні. Ціни на квартири поступово знижуються у багатьох містах.

Скільки коштує орендувати житло у Польщі навесні 2024 року, РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

Оренда житла у Польщі подешевшала за рік

Згідно зі звітом аналітиків порталу з нерухомості Otodom, у березні 2024 року подешевшала оренда житла у деяких великих містах Польщі. Наприклад, порівняно з лютим, на 1% знизилася середня ціни оренди квартир до 40 кв. м у Кракові, Вроцлаві, Щецині, Познані та Гдині. На 1,3% орендні ставки зменшилися у Варшаві, на понад 2% – у Любліні.

За рік найбільше падіння ціни було зафіксоване у Лодзі (-4,4%),  Щецині (-2,4%) і Вроцлаві (-2,2%). Але в деяких містах найменші квартири подорожчали для оренди: у Любліні – на 5%, у Познані – на 4%.

Середня ціна оренди квартири до 40 кв. м у найбільших містах Польщі

У березні 2024 року середня вартість оренди житла була така:

  • Варшава - 2 917 злотих (680 євро);
  • Гданськ - 2 449 злотих (571 євро);
  • Вроцлав - 2 356 злотих (549 євро);
  • Краків - 2 406 злотих (561 євро);
  • Щецин - 2 047 злотих (477 євро);
  • Люблін - 2 022 злотих (471 євро);
  • Познань - 1 995 злотих (465 євро);
  • Лодзь - 1 701 злотих (396 євро);
  • Бидгощ - 1 625 злотих (379 євро);
  • Катовіце - 1 781 злотих (415 євро).

Фото: Ціни на квартири несуттєво знизилися (unsplash.com)

Скільки коштує орендувати квартиру площею до 60 кв. м

Ціни на оренду трохи більших квартир – 40-59 кв. м – у березні 2024 року знизились порівняно з лютим у великих містах: Варшава (-1,5%), Краків (-0,3%), Познань (-0,6%). Проте в інших великих містах, які аналізували експерти, ціни на оренду зросли. 

Середні ставки орендної плати за житло площею 40-59 кв. м в березні 2024 року були такі:

  • Варшава - 3 795 злотих (885 євро);
  • Гданськ - 3 030 злотих (706 євро);
  • Вроцлав - 2 921 злотих (681 євро);
  • Краків - 3 037 злотих (708 євро);
  • Щецин - 2 596 злотих (605 євро);
  • Люблін - 2 494 злотих (581 євро);
  • Познань - 2 476 злотих (577 євро);
  • Лодзь - 2 168 злотих (505 євро);
  • Бидгощ - 2 039 злотих (475 євро);
  • Катовіце - 2 338 злотих (545 євро);

Фото: Ціни на оренду великих квартир знизилися у Варшаві (pixabay.com)

Середні ціни на оренду житла площею 60-89 кв. м

Великі квартири у Польщі також подешевшали для орендарів. У березні 2024 року ціни на оренду квартир 60-89 кв. м порівняно з лютим знизилися у містах: Варшава (-2,5%), Краків (-0,1%), Катовіце (-1,8%) та Лодзь (-2,2%). В інших містах падіння ціни не зменшилися.

Середні ціни оренди квартири 60-89 кв. м у найбільших містах Польщі в березні 2024 року була така:

  • Варшава - 5 718 злотих (1334 євро);
  • Гданськ - 4 308 злотих (1005 євро);
  • Вроцлав - 3 887 злотих (906 євро);
  • Краків - 4 053 злотих (945 євро);
  • Щецин - 3 357 злотих (783 євро);
  • Люблін - 2 914 злотих (679 євро);
  • Познань - 3 277 злотих (764 євро);
  • Лодзь - 2 832 злотих (660 євро);
  • Бидгощ - 2 695 злотих (628 євро);
  • Катовіце - 3 175 злотих (740 євро);

Нагадаємо, ми писали, як оформити договір оренди та повернути заставу. Одноразовий завдаток є одним із основних елементів договору найму житла.

Також ми розповідали, як орендувати квартиру в містах Польщі. У матеріалі наводяться корисні сайти та проекти.

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