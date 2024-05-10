Цены снижаются. Сколько стоит аренда жилья в больших городах Польши

Поиск жилья в аренду в Польше – один из самых актуальных вопросов для болшинства украинцев в этой стране. Цены на квартиры постепенно снижаются во многих городах.
Сколько стоит арендовать жилье в Польше весной 2024 года, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.
Согласно отчету аналитиков портала недвижимости Otodom, в марте 2024 года подешевела аренда жилья в некоторых крупных городах Польши. К примеру, по сравнению с февралем, на 1% снизилась средняя цена аренды квартир до 40 кв. м в Кракове, Вроцлаве, Щецине, Познани и Гдыне. На 1,3% арендные ставки уменьшились в Варшаве, более чем на 2% – в Люблине.
За год наибольшее падение цены было зафиксировано в Лодзи (-4,4%), Щецине (-2,4%) и Вроцлаве (-2,2%). Но в некоторых городах самые маленькие квартиры подорожали для аренды: в Люблине – на 5%, в Познани – на 4%.
В марте 2024 года средняя стоимость аренды жилья была следующая:
Фото: Цены на квартиры незначительно снизились (unsplash.com)
Цены на аренду немного больших квартир – 40-59 кв. м – в марте 2024 года снизились по сравнению с февралем в крупных городах: Варшава (-1,5%), Краков (-0,3%), Познань (-0,6%). Однако в других больших городах, которые анализировали эксперты, цены на аренду выросли.
Средние ставки арендной платы за жилье площадью 40-59 кв. м в марте 2024 года были следующие:
Фото: Цены на аренду больших квартир снизились в Варшаве (pixabay.com)
Большие квартиры в Польше также подешевели для арендаторов. В марте 2024 года цены на аренду квартир 60-89 кв. м по сравнению с февралем снизились в городах: Варшава (-2,5%), Краков (-0,1%), Катовице (-1,8%) и Лодзь (-2,2%). В других городах падения цены не снизились.
Средние цены аренды квартиры 60-89 кв.м в крупнейших городах Польши в марте 2024 года была такова:
Напомним, мы писали, как оформить договор аренды и вернуть залог. Одноразовый задаток является одним из основных элементов договора найма жилья.
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