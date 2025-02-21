Ціни на житло зростають: які квартири подорожчали найбільше за останній рік

Таким чином, зростання цін на житло було трохи вищим, ніж офіційний рівень інфляції (12,0%). У доларовому еквіваленті зростання цін було близьким до нуля, оскільки готівковий курс долара за рік зріс на 11%.

За даними статистичного відомства, ціни на квартири на первинному ринку за 2024 рік зросли на 15,0%, на вторинному - на 11,6%.

Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 14,9%, на вторинному – на 11,5%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 15,3%, на вторинному – на 11,9%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 14,8% %, на вторинному – на 11,5%.

Ринок нерухомості

У грудні в НБУ зазначили, що ринок нерухомості в Україні поступово відновлюється. Але безпекові ризики не дозволяють говорити про стрімке зростання.

За даними звіту НБУ, в останні пів року оренда дорожчала співмірно з вартістю житла. Тож "ціна до оренди" у Києві залишилася на рівні 10х. Це близько до довгострокового середнього рівня та означає, що купівля житла є гарною альтернативою оренді.