Оренда квартир дорожчає: у яких областях України найдорожче житло

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в січні 2025 року склала 7 326 гривень. За останній місяць ціни зросли на 1,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат) .

За даними статистичного відомства, на першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область - 11 769 гривень.

Львівська область на другому місці. Вартість зросла на 1,2% до 10 571 гривні.

На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року подорожчала на 2,8% до 10 164 гривень.

У Києві оренда стабільна - 9 631 гривня. Столиця зберігає четверте місце за вартістю.

Вартість оренди зростає в західних і деяких центральних областях України. Найнижчі ціни в Херсонській (3 118 гривень), Запорізькій (3 623 гривні) і Миколаївській (3 908 гривень) областях.

Ціни на житло

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в грудні 2024 року становила 7 203 гривні. За рік оренда подорожчала на 9,3% за загальної інфляції в 12,0%.

За 2023 рік середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в Україні зросла на 15,9% до 6 605 гривень. На перше місце вийшла Закарпатська область, де оренда зросла на 46,2%. На початку 2024 року на перше місце знову вийшла Львівська область, однак потім знову опустилася на друге місце.

Як повідомляло РБК-Україна, у 2022 році оренда 1-кімнатної квартири подорожчала на 32,7% до 5 699 гривень. Після початку війни на перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала в 2,1 раза.

Ситуація на ринку

За даними звіту НБУ за грудень 2024 року, цінові умови ринку нерухомості навіть сприятливіші за довоєнні. Однак військові ризики змінили правила гри: населення не готове інвестувати кошти в придбання житла на таких умовах, як раніше.

За даними НБУ, в останні півроку оренда дорожчала співмірно з вартістю житла. Тому "ціна до оренди" в Києві залишилася на рівні 10х. Це близько до довгострокового середнього рівня і означає, що купівля житла є хорошою альтернативою оренді.