Ціни на житло за рік зросли більш ніж на 10%: які квартири в Україні дорожчають швидше

За даними статистичного відомства, ціни на квартири на первинному ринку за рік зросли на 14,1%, на вторинному – на 10,5%.

Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 13,9%, на вторинному – на 10,0%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 14,8%, на вторинному – на 11,1%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 13,6% %, на вторинному – на 10,3%.

Оренда житла

За даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у жовтні 2024 року склала 7149 гривень. За останній місяць ціни зросли на 0,7%, а з початку року оренда подорожчала на 8,2%.

На першому місці за вартістю оренди лишається Закарпатська область, хоча оренда впала з початку року на 7,1% до 11 823 гривень.

Попит на житло

Раніше в НБУ заявили, що оренда житла дорожчає у 2024 році . Орендну ставку підвищують, у тому числі у знятому житлі. Співвідношення цін та оренди коливається навколо довгострокового середнього, що свідчить про стабілізацію вторинного сегменту ринку у Києві. Нині середня вартість квартири у столиці еквівалентна десяти рокам її оренди.

За даними НБУ, попит на житлову нерухомість в Україні поступово зростає, але залишається значно нижчим, ніж до повномасштабної війни.

Як зазначили в НБУ, на вторинному ринку ціни на житло зростають, проте ця тенденція швидше відбиває рух обмінного курсу, ніж зміна фундаментальних факторів попиту та пропозиції. Угоди на ринку все ще укладають із дисконтом від заявлених в оголошеннях цін, хоча дисконти зменшуються.