Оренда з початку року подорожчала в середньому на 500 гривень: де в Україні найдорожче житло

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у жовтні 2024 року становила 7 149 гривень. За останній місяць ціни зросли на 0,7%, а з початку року оренда подорожчала на 8,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики ( Держстат) .

За даними статистичного відомства, на першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область, хоча оренда впала з початку року на 7,1% до 11 823 гривень.

Львівщина на другому місці. Вартість впала на 9,6% до 10 659 гривень.

На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року зросла на 37,4% до 9 891 гривні.

У Києві оренда з початку року подорожчала на 9,8% до 9 580 гривень. Столиця зберігає четверте місце за вартістю.

Вартість оренди зростає у західних та деяких центральних областях України. Найнижчі ціни у Херсонській (2 928 гривень), Миколаївській (3 627 гривень) та Сумській (3 700 гривень) та областях.

Ціни на житло

Як повідомляло РБК-Україна, у 2022 році оренда 1-кімнатної квартири подорожчала на 32,7% до 5 699 гривень.

За 2023 рік середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в Україні зросла на 15,9% до 6 605 гривень. На перше місце вийшла Закарпатська область, де оренда зросла на 46,2%. На початку 2024 року на перше місце знову вийшла Львівська область, проте згодом знову опустилася на друге місце.

Ситуація на ринку

Раніше в НБУ заявили, що оренда житла дорожчає в 2024 році. Орендну ставку підвищують, у тому числі у знятому житлі. Співвідношення цін та оренди коливається навколо довгострокового середнього, що свідчить про стабілізацію вторинного сегменту ринку у Києві. Нині середня вартість квартири у столиці еквівалентна десяти рокам її оренди.