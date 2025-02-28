Ціни здивували. За скільки тепер продають квартири у Києві

У Києві за останні пів року знову підскочили ціни на всі види нерухомості, як на вторинному ринку, так і на первинному. Однокімнатні квартири подорожчали на 5%, дво- і трикімнатні - на 8%.
РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, як змінились ціни на житло у столиці.
Однокімнатні квартири подорожчали на 5%, в середньому вони тепер коштують 63 тисячі доларів. Втім, вартість залежить від району розташування:
Також на 8% зросли ціни на двокімнатні квартири, в середньому у столиці вони тепер коштують 97 тисяч доларів. Найдорожче на Печерську - 189 тисяч доларів, найдешевше в Деснянському районі - 55 тисяч доларів.
Настільки ж зросла вартість трикімнатних квартир, тепер їх продають по 141 тисячі доларів. Рекордсменом за ціною є Печерськ - 309 тисяч доларів, останній у ціновому рейтингу - Деснянський район, де такі квартири коштують 68,5 тисяч доларів.
В середньому киянам треба відкладати всю зарплату за 8 років, щоб купити однокімнатну квартиру, за 12,8 року - на двокімнатну і 18,6 року - на трикімнатну.
Найвищі ціни на житло у будинках дореволюційної забудови та новобудовах, зведених після 2010 року, найнижчі - у панельках і хрущовках.
Додамо, взимку ЛУН провів опитування, що буде з цінами на нерухомість у Києві. 39% відповіли - що житло подорожчає, 36% вважають, що вартість не зміниться, ще 26% - що ціни впадуть.
За останні пів року на 3% у валюті піднялись ціни на первинному ринку. В середньому 1 кв. м тепер у столиці коштує 1 280 доларів, але все залежить від класу житла.
Вартість "квадрата":
Зараз у Києві 169 новобудов у продажу, розтермінування дають 106 забудовників, кредит - 25, іпотеку "єОселя" - 49. В середньому, щоб у столиці взяти квартиру в іпотеку, потрібно зробити перший внесок від 750 тисяч гривень.
50% опитаних вважають, що ціни на столичну нерухомість зростуть, 30% думають, що вартість не зміниться і 17% - відповіли, що житло подешевшає.
Зазначимо, що торік Київ став лідером із кількості введеного в експлуатацію жила - 10 730 об'єктів, це на 13% більше, ніж у 2023 році. На другому місці була Київщина із показником - 8 560 квартир.
Читайте також про те, що в Україні знову подорожчали однокімнатні квартири, найбільше - у західних регіонах. Усі рекорди побило Рівне, там ціни на житло підскочило на 11% у доларовому еквіваленті.
Раніше ми писали про те, хто і на яких умовах може взяти квартири за програмою "єОселя", а також про те, яке житло потрапляє під цю іпотеку.
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