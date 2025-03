Ціни на яйця в США б’ють рекорди. Чи врятують Трампа від кризи Європа та Україна

За останні два роки вартість яєць у США зросла в середньому на 65%, причому 40% цього зростання припали на період з грудня 2023 року по грудень 2024 року. Дональд Трамп обіцяв знизити ціни на яйця в перший же день своєї каденції, проте у лютому, першому повному місяці його президентства, ціни зросли на 59% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, пише The Guardian. Міністерство сільського господарства США очікує, що ціни на яйця зростуть на 41% у цьому році порівняно з тогорічним середнім показником у 3,17 долара за десяток.

Як повідомляє Associated Press, пташиний грип змусив фермерів знищити понад 166 мільйонів птахів , переважно курей-несучок. Лише з початку 2023 року було забито понад 30 мільйонів курей-несучок. У результаті ціни на яйця в США злетіли до рекордних рівнів, а в деяких магазинах навіть ввели обмеження на їх продаж. Ця ситуація підкреслює масштаби кризи, яка триває вже кілька років і продовжує впливати на продовольчий ринок країни.

При підготовці матеріалу використано ексклюзивний коментар аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопка, а також дані з сайтів Державної служби статистики України, The Guardian, CNN, New York Post, Associated Press, Wall Street Journal та Helsinki Times.